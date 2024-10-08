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2024
Белгородцы снова отличились в гонках дронов
На этот раз соревнования проходили в Нижнем Новгороде: ребята отличились как в командных, так и в личных зачётах. Подробности рассказали в пресс-службе областного министерства цифрового развития.
8 октября, 15:05
Белгородец выиграл две из трёх гонок третьего этапа Формулы-4 в Дубае
5 февраля, 08:28
Гонку «Лыжня России» всё-таки решили провести, но не в Белгороде
На гонке будет четыре дистанции: для детей, подростков и взрослых. Начало соревнований запланировано на 12:00 10 февраля, сообщили в министерстве спорта региона.
2 февраля, 15:57
2023
Глинтвейн и гонки на тюбингах: какая программа ждёт белгородцев на пляже «Берега»?
Праздничное событие проведут в вечернее время 30 декабря. Помимо выступления кавер-группы, гонок и других развлечений, белгородцев ждёт конкурс. Подробности сообщили в региональном правительстве.
29 декабря 2023, 09:44
Элитный дом без воды и подиум гонщика на Формуле 3 обсуждали белгородцы
23 июля 2023, 16:00
Белгородец занял третье место на гонках Формулы 3 в Венгрии
23 июля 2023, 10:12

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