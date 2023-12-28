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Госдума

Пенсии, налоги, призывной возраст: что изменится в жизни белгородцев в 2024 году?

28 декабря 2023, 13:44
Фото: 1MI
Госдума

В Госдуме рассказали о новых законах 2024 года

Со следующего года в России вступит в силу ряд законов. Они касаются выплат, налогов, пенсий, изменения призывного возраста. Какие именно законы начнут работать с нового года — в нашем материале.
Сюжет
Пенсии

С 2024 года в России в силу вступит ряд законов. Они касаются налогов, пенсий, выплат и многого другого. Выдержки из них опубликовала Госдума.

МРОТ и пенсии станут выше

Минимальный размер оплаты труда в стране вырастет на 18,5% — до 19 242 рублей. В связи с изменениями зарплата вырастет у 4,8 млн россиян. Ряд социальных выплат тоже увеличится. Размер страховой пенсии вырастет на 7,5%. Коснётся это уже 32 млн россиян.

Некоторые выплаты освободят от НДФЛ

НДФЛ не станут взимать за получение выплат к ордену «Родительская слава» и званию «Мать-героиня». Облагать налогом доходы в виде грантов, премий, призов и подарков, полученных на региональных и местных соревнованиях и конкурсах, тоже не будут. Также в стране отменят налог в 13% на матпомощь студентам вузов и ссузов.

Пособие по уходу за ребёнком

Россияне сохранят право на получение выплат по уходу за ребёнком до полутора лет, даже если выйдут из декрета досрочно. Это позволит дополнительно поддержать семьи с детьми. Средний размер пособия в следующем году составит 17,8 тыс. рублей.

Призывной возраст изменится

С 1 января в России изменится призывной возраст. На срочную службу смогут призывать граждан в возрасте от 18 до 30 лет.

Изменения в правилах маткапитала

Маткапитал теперь будут получать только те, у кого было гражданство РФ при рождении ребёнка. Но только в том случае, если лицо является гражданином России по рождению. Жителей новых регионов изменения не коснутся. Мужчины, которые получат маткапитал, смогут направлять его на формирование накопительной пенсии.

Социальные и страховые пенсии

Теперь социальные и страховые пенсии по потере кормильца, социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны, будут назначаться россиянам в беззаявительном порядке. Это коснётся ещё фиксированной выплаты к пенсии за стаж в районах Крайнего Севера и в сельском хозяйстве.

Транспортный налог на угнанный автомобиль

С россиян не будут взимать транспортный налог с начала розыска авто до момента его возвращения владельцу. Документы может предоставить как сам налогоплательщик, так и органы МВД.

Информирование о полной стоимости кредита

С 21 января банки обязаны включать в расчёт полной стоимости кредита любые платежи заёмщика или третьих лиц, если это влияет на выдачу кредита или его условия. Также кредитные организации обяжут уведомлять заёмщиков о праве отказаться от любой дополнительной услуги. Законодатели считают, что это поможет россиянам более точно оценивать собственные финансовые возможности при заключении кредитного договора.

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#Пенсии#Госдума#Россия#Мрот#Выплаты#Белгород#Наталья Корявых#Декрет#Призывной возраст#Новые законы
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