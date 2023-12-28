Пенсии, налоги, призывной возраст: что изменится в жизни белгородцев в 2024 году?

Маткапитал теперь будут получать только те, у кого было гражданство РФ при рождении ребёнка. Но только в том случае, если лицо является гражданином России по рождению. Жителей новых регионов изменения не коснутся. Мужчины, которые получат маткапитал, смогут направлять его на формирование накопительной пенсии.