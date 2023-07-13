Как будет работать новый закон о возврате банками денег, отправленных мошенникам

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Основа закона довольна проста: банки понесут ответственность за переводы денежных средств, совершённые без согласия клиентов на счета мошенников. Банк обяжут вернуть клиенту утраченные средства. Первое чтение законопроекта проходило в марте 2023 года. «Новые известия» выяснили, что за примитивной идеей кроются подводные камни.
Масштаб работы мошенников набирает грандиозные обороты. Только за 2022 год злоумышленники украли со счетов россиян более 14 млрд рублей. Цели мошенников прежние — заполучить банковские коды/пароли, убедить жертву установить вредоносные приложения, оформить на себя кредиты или займы и перевести средства на «безопасный» счёт. Наиболее распространённые способы — телефонное мошенничество и интернет-фишинг.
Как оказалось, новый законопроект не даёт абсолютной гарантии сохранности средств граждан. Всё дело в утверждённых формулировках. Например, банк наверняка должен знать, что перевод выполнен в пользу злоумышленников. Плюс должна быть гарантия того, что перевод совершён без согласия клиента. Эксперты негодуют: банк не имеет возможности прослушивать телефонные разговоры и не читает переписки своих клиентов. Более того, банки не имеют права задерживать, допрашивать и обыскивать подозреваемых. Помочь в такой непростой задаче может только Банк России, который, устанавливает признаки перевода денег без согласия клиента.
Основной признак мошеннического перевода — нахождение счёта получателя в чёрном списке ЦБ. Переводы блокируются, если банк видит, что получатель находится в чёрном списке. Если банк увидит в перемещении денежных средств что-то подозрительное, то лишь предупредит клиента и даст два дня на отмену операции.
Эксперты также видят риск злоупотребления законом — граждане, совершившие перевод, могут требовать от банков возврат средств.
Новый закон накладывает на банки ряд дополнительных обязательств. Теперь банк-отправитель должен будет проводить проверки совместно с банком-получателем, усложнять свои процедуры. Высока вероятность, что банки будут исполнять закон за доплату из кошельков граждан. В любом случае клиенты будут в убытке, независимо от того, чем закончатся проверки. Эксперты утверждают, что новый закон не отразится на безопасности граждан. Однако может подняться размер комиссий за переводы.