Как будет работать новый закон о возврате банками денег, отправленных мошенникам

Как оказалось, новый законопроект не даёт абсолютной гарантии сохранности средств граждан. Всё дело в утверждённых формулировках. Например, банк наверняка должен знать, что перевод выполнен в пользу злоумышленников. Плюс должна быть гарантия того, что перевод совершён без согласия клиента. Эксперты негодуют: банк не имеет возможности прослушивать телефонные разговоры и не читает переписки своих клиентов. Более того, банки не имеют права задерживать, допрашивать и обыскивать подозреваемых. Помочь в такой непростой задаче может только Банк России, который, устанавливает признаки перевода денег без согласия клиента.