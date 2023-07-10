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Белгородцы недовольны ценами на такси. Почему подорожали поездки?

10 июля 2023, 07:53
Фото: 1MI

В России вырос средний чек на поездки на такси

Стоимость услуги заметно выросла по сравнению с прошлым годом. На это повлиял ряд факторов, сообщает «Коммерсант».

По итогам первого полугодия стоимость услуги по России в среднем выросла на 4-11%, а в Москве — на 12-15%. Если переводить в деньги, то по стране средний чек на услугу составляет 435 рублей, а в столице — 771 рубль.

Эксперты отмечают, что на рост цен повлияли несколько факторов, а именно: подорожание автомобилей и их обслуживание, рост цен на бензин, запчасти, услуги автомойки, удорожание страховки ОСАГО, проблемы с GPS-навигацией. Однако в Федеральной антимонопольной службе заявляют, что не наблюдают роста числа жалоб на сервисы заказа такси.

В этом году произошёл также большой отток водителей. Дефицит усилился в том числе из-за частичной мобилизации. Согласно данным сервисов поиска работы, количество вакансий в сервисах такси выросло почти в девять раз — на 41% год к году.

Ранее сообщалось, что депутаты Белгородской областной думы внесли изменения в организацию работы такси в регионе. Теперь уполномоченный орган будет предоставлять разрешения, приостанавливать и аннулировать деятельность перевозчиков. Также появится региональный реестр перевозчиков легковых такси. Утверждена и цветовая гамма машин.

Депутаты внесли изменения в организацию работы такси в Белгородской области
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#Таисия Некрасова#Общество#Такси#Подорожание#Белгородская область#Москва#Средний чек
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