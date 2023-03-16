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Published Сегодня, 15:06

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Updated Сегодня, 15:08

В Белгородской области раскрыли 8,6% преступлений в сфере IT-мошенничества

16 марта 2023, 15:06
Фото: 1MI
Основной массив преступлений, совершённых с использованием IT-технологий, выпадает на мошенничество. Правоохранителям удалось раскрыть 8,6%. Подробнее сообщил заместитель начальника регионального УМВД Юрий Баранов.

По данным Баранова, ежедневно в Белгородской области регистрируется порядка 10-20 преступлений в сфере IT. В месяц — это около 300 преступлений.

По-прежнему в массиве дистанционных преступлений преобладают кражи (24%) и мошенничество (49,7%), раскрываемость которых составила 36% и 8,6% соответственно.

Количество преступлений, которые связаны с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ, совершённых с использованием IT-технологий, за год увеличилось в полтора раза — с 475 до 637. Также на 33,3% увеличилось количество вымогательств денег, совершённых с использованием IT.

Напомним, чаще всего IT-преступления совершали в семи районах Белгородской области. В лидерах - Белгород и Старый Оскол.

Где в Белгородской области чаще всего происходят IT-преступления
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#Кристина Семенчук#Ит#Преступления#Раскрываемость#Мошенничество#Общество#Белгородская область
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