В Белгородской области раскрыли 8,6% преступлений в сфере IT-мошенничества

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
По данным Баранова, ежедневно в Белгородской области регистрируется порядка 10-20 преступлений в сфере IT. В месяц — это около 300 преступлений.
По-прежнему в массиве дистанционных преступлений преобладают кражи (24%) и мошенничество (49,7%), раскрываемость которых составила 36% и 8,6% соответственно.
Количество преступлений, которые связаны с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ, совершённых с использованием IT-технологий, за год увеличилось в полтора раза — с 475 до 637. Также на 33,3% увеличилось количество вымогательств денег, совершённых с использованием IT.
Напомним, чаще всего IT-преступления совершали в семи районах Белгородской области. В лидерах - Белгород и Старый Оскол.