В Белгородской области раскрыли 8,6% преступлений в сфере IT-мошенничества

Количество преступлений, которые связаны с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ, совершённых с использованием IT-технологий, за год увеличилось в полтора раза — с 475 до 637. Также на 33,3% увеличилось количество вымогательств денег, совершённых с использованием IT.