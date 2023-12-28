Повышенная пенсия уже в декабре? Кто получит и в какие числа

Что касается досрочных выплат перед Новым годом, то до 29 декабря начисления и выплаты, получаемые обычно в первой декаде января, будут переведены. Ирина Шушкова уточнила, что пенсии, которые получат люди в декабре, будут выплачены уже с учётом индексации.