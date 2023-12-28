Повышенная пенсия уже в декабре? Кто получит и в какие числа

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Ирина Шушкова, руководитель отделения СФР по Белгородской области, рассказала, что с 1 января 2024 года планируется традиционная индексация пенсий. Это касается неработающих пенсионеров (по старости, по инвалидности), повышение суммы выплаты которым составит 7,5%. С 1 февраля индексация коснётся ЕДВ, а с 1 апреля — госпенсий (в том числе социальных).
Что касается досрочных выплат перед Новым годом, то до 29 декабря начисления и выплаты, получаемые обычно в первой декаде января, будут переведены. Ирина Шушкова уточнила, что пенсии, которые получат люди в декабре, будут выплачены уже с учётом индексации.
Получение от «Почты России» — по графику. Так, доставка почтальонами начнётся с 3 января. Также с 3 января можно забрать пенсию в кассе почтового отделения. Доставка выплат через почту продлится до 25 января.
Пенсия для работающих пенсионеров повышаться не будет:
«Если же они будут уволены, то производится перерасчёт в месяц, следующим за месяцем увольнения. Тогда при выплате учитывается и индексация».
Также, напомнила Шушкова, с начала 2023 года вводилось новое единое пособие на детей на срок в один год. Чтобы оформить необходимые документы уже в 2024 году, необходимо обратиться в отделения СФР (начнёт работу 4 января) либо через «Госуслуги».