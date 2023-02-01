Борьба с просрочкой, соцвыплаты и индексация маткапитала: что принесёт февраль

Теперь губернаторы регионов имеют возможность передавать жильё, предназначенное бывшим военным, в пользу тех, кто стоит на него в очереди. Процедура будет проводиться только в тех случаях, когда первым жильё не нужно. Так продвинуться в очереди на получение жилья смогут, прежде всего, ветераны боевых действий, инвалиды, в том числе дети с ограниченными возможностями, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.