Борьба с просрочкой, соцвыплаты и индексация маткапитала: что принесёт февраль

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Маткапитал и другие соцвыплаты
Материнский капитал с 1 февраля должны проиндексировать на 11,9%. Теперь за первенца женщинам вместо 524,5 тыс. рублей будут выплачивать до 587 тысяч, за второго ребёнка маткапитал вырастет с 693,1 тыс. рублей до 775,6 тыс.
Повысятся и социальные выплаты. При этом индексация соцвыплат прежде всего коснётся участников Великой Отечественной войны, инвалидов войны и их семей, ветеранов блокадного Ленинграда и осаждённого Севастополя, рабочих противовоздушной обороны в годы войны.
Единовременное пособие при рождении ребёнка увеличится до 22,9 тыс. рублей. А по минимальному ежемесячному пособию по уходу за ребёнком повышение составит 7 925 рублей. Это на 11,9% больше, чем ранее.
Новая выплата медработникам
В России решили с февраля начислять медицинскому персоналу новую соцвыплату. Такая надбавка полагается медработникам, которые работают в государственной или муниципальной системе здравоохранения.
Размер выплат не будет единым — он зависит от категории специалиста. Доплаты обещают от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей. Не коснётся соцвыплата руководителей медучреждений и их заместителей.
Передача жилья
Теперь губернаторы регионов имеют возможность передавать жильё, предназначенное бывшим военным, в пользу тех, кто стоит на него в очереди. Процедура будет проводиться только в тех случаях, когда первым жильё не нужно. Так продвинуться в очереди на получение жилья смогут, прежде всего, ветераны боевых действий, инвалиды, в том числе дети с ограниченными возможностями, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.
Государственный контроль в сфере охоты
Теперь за браконьерами будут следить ещё серьёзнее. Внесены изменения в закон об охоте. Теперь рейды инспекторов могут проводиться постоянно, а сами инспекторы могут применять физическую силу для задержания нарушителей порядка.
Борьба с просрочкой
В России запускают новую систему, которая должна уберечь покупателей от просроченной продукции в магазине. Понятно, что и до этого торговать просрочкой не должны были, но исключения случались слишком часто, особенно с молочной продукцией. Теперь новая система, пусть и экспериментальная, исключит возможность продажи просрочки. Если всё получится, механизм будет автоматически блокировать просроченный товар.
Вузы для детей, чьи родители участвуют в СВО
С 20 февраля в России появится квота для детей, родители которых стали участниками спецоперации. Это позволит россиянам, входящим в эту категорию, бесплатно поступить в вуз. Также эта льгота действует на детей Героев РФ и граждан, которые получили три ордена Мужества.