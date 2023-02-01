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Posted Сегодня, 13:17

Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

Борьба с просрочкой, соцвыплаты и индексация маткапитала: что принесёт февраль

1 февраля 2023, 13:17
Фото: 1MI

В феврале россиянам проиндексируют соцвыплаты и запретят просрочку

С 1 февраля в России вступает в силу ряд новых законов. О том, как они изменят жизнь граждан, рассказала редакция «Народных новостей».

Маткапитал и другие соцвыплаты

Материнский капитал с 1 февраля должны проиндексировать на 11,9%. Теперь за первенца женщинам вместо 524,5 тыс. рублей будут выплачивать до 587 тысяч, за второго ребёнка маткапитал вырастет с 693,1 тыс. рублей до 775,6 тыс.

Повысятся и социальные выплаты. При этом индексация соцвыплат прежде всего коснётся участников Великой Отечественной войны, инвалидов войны и их семей, ветеранов блокадного Ленинграда и осаждённого Севастополя, рабочих противовоздушной обороны в годы войны.

Единовременное пособие при рождении ребёнка увеличится до 22,9 тыс. рублей. А по минимальному ежемесячному пособию по уходу за ребёнком повышение составит 7 925 рублей. Это на 11,9% больше, чем ранее.

Новая выплата медработникам

В России решили с февраля начислять медицинскому персоналу новую соцвыплату. Такая надбавка полагается медработникам, которые работают в государственной или муниципальной системе здравоохранения.

Размер выплат не будет единым — он зависит от категории специалиста. Доплаты обещают от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей. Не коснётся соцвыплата руководителей медучреждений и их заместителей.

Передача жилья

Теперь губернаторы регионов имеют возможность передавать жильё, предназначенное бывшим военным, в пользу тех, кто стоит на него в очереди. Процедура будет проводиться только в тех случаях, когда первым жильё не нужно. Так продвинуться в очереди на получение жилья смогут, прежде всего, ветераны боевых действий, инвалиды, в том числе дети с ограниченными возможностями, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

Государственный контроль в сфере охоты

Теперь за браконьерами будут следить ещё серьёзнее. Внесены изменения в закон об охоте. Теперь рейды инспекторов могут проводиться постоянно, а сами инспекторы могут применять физическую силу для задержания нарушителей порядка.

Борьба с просрочкой

В России запускают новую систему, которая должна уберечь покупателей от просроченной продукции в магазине. Понятно, что и до этого торговать просрочкой не должны были, но исключения случались слишком часто, особенно с молочной продукцией. Теперь новая система, пусть и экспериментальная, исключит возможность продажи просрочки. Если всё получится, механизм будет автоматически блокировать просроченный товар.

Вузы для детей, чьи родители участвуют в СВО

С 20 февраля в России появится квота для детей, родители которых стали участниками спецоперации. Это позволит россиянам, входящим в эту категорию, бесплатно поступить в вуз. Также эта льгота действует на детей Героев РФ и граждан, которые получили три ордена Мужества.

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#Ася Дугнист#Общество#Соцвыплата#Изменения#Изменения в закон#Маткапитал#Браконьер#Просрочка
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