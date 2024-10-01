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Новые законы

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2024
Пиратить будет труднее, а использовать «сиротские» произведения — легче? Новые законы
1 октября, 05:01
В такси станет безопаснее, а зарплата увеличится? Новые законы сентября
1 сентября, 05:00
2023
Пенсии, налоги, призывной возраст: что изменится в жизни белгородцев в 2024 году?
28 декабря 2023, 13:44
Как изменится жизнь белгородцев в сентябре?
1 сентября 2023, 10:17
2022
Индексация пенсий, осенний призыв: что изменилось для россиян в ноябре
C 1 ноября в России начал действовать ряд новых законов. Подробнее с ними знакомит областная дума.
2 ноября 2022, 08:01
Какие новые законы начали действовать в РФ с октября
Для мобилизованных сохраняют рабочие места, дают кредитные каникулы. Список нововведений опубликовала Белгородская областная дума.
2 октября 2022, 12:53

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