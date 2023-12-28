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Published Сегодня, 13:51

Modified Сегодня, 13:53

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Ёлка

Немного волшебства для военных: в зону СВО из Черноземья отправили ёлку

28 декабря 2023, 13:51
Фото: 1MI
Ёлка

Жители Черноземья подарили военнослужащим ёлку на Новый год

Помимо ёлки, врачи и студенты передали продукты, зимние мешки и многое другое. О том, кто подарил посылку и что было внутри, рассказали журналисты «Орелtimes».
Сюжет
СВО

Жители Орловской области захотели порадовать участников СВО и выслали им подарки к Новому году. Посылку собирали медики детской поликлиники №1 города Орёл, а также студенты и педагоги медицинского колледжа.

Помимо утеплителя, аккумуляторов, автозапчастей и воды, военным подарили ёлку. Также в посылку вошли продукты, генератор, печки и зимние спальные мешки.

Студенты также написали участникам специальной военной операции письма с новогодними поздравлениями.

Фотографией подаренной ёлки поделился советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев.

Напомним, что ранее члены белгородского лесничества решили порадовать ветерана Великой Отечественной войны и подарили Ивану Овчарову метровую ёлку. Однако не все такой презент оценили.

Подаренная военным ёлкаПодаренная военным ёлка
Подаренная военным ёлка
Фото: личная страница Сергея Лежнева
Ёлка высотой 220 метров: в Белгороде временно позеленела телевышка
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#Общество#Ёлка#Орловская область#Военнослужащие#СВО#Александра Склярова
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