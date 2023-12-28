Немного волшебства для военных: в зону СВО из Черноземья отправили ёлку

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Жители Орловской области захотели порадовать участников СВО и выслали им подарки к Новому году. Посылку собирали медики детской поликлиники №1 города Орёл, а также студенты и педагоги медицинского колледжа.
Помимо утеплителя, аккумуляторов, автозапчастей и воды, военным подарили ёлку. Также в посылку вошли продукты, генератор, печки и зимние спальные мешки.
Студенты также написали участникам специальной военной операции письма с новогодними поздравлениями.
Фотографией подаренной ёлки поделился советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев.
Напомним, что ранее члены белгородского лесничества решили порадовать ветерана Великой Отечественной войны и подарили Ивану Овчарову метровую ёлку. Однако не все такой презент оценили.