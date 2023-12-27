«Разве этого достаточно?» Белгородцы не оценили подаренный ветерану метр ёлки

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
В Белгородской области ветерану Великой Отечественной войны вручили ёлку в подарок на Новый год. Фотографию опубликовали в соцсетях, после чего жители начали возмущаться: по их мнению, метр дерева — слишком мало и поблагодарить ветерана нужно большим подарком.
Администрация Чернянского района сообщила, что дерево дарило местное лесничество, и подарок пришёлся по душе семье ветерана.
По линии управления социальной защиты данный подарок не был передан. А вообще у нас все ветераны чествуются на протяжении всего года со всеми датами, праздниками от всей души и со всеми подарками. Нам звонила дочь ветерана и просила выразить благодарность леснику.
рассказали в администрации
Выяснилось, что ветеран Иван Овчаров ранее десятилетиями работал в лесном хозяйстве. А за время войны мужчину наградили медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг».