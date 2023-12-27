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Published Сегодня, 14:20

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Ёлка

«Разве этого достаточно?» Белгородцы не оценили подаренный ветерану метр ёлки

27 декабря 2023, 14:20
Фото: 1MI
Ёлка

Белгородцы раскритиковали новогодний подарок ветерану

Жители региона посчитали, что дарить ветерану всего один метр ёлки — недостаточно. По их мнению, мужчина заслуживает большего за совершённые подвиги. Однако оказалось, что ёлку дарила не администрация, а местное лесничество — по собственной инициативе, сообщил «Подъём».

В Белгородской области ветерану Великой Отечественной войны вручили ёлку в подарок на Новый год. Фотографию опубликовали в соцсетях, после чего жители начали возмущаться: по их мнению, метр дерева — слишком мало и поблагодарить ветерана нужно большим подарком.

Администрация Чернянского района сообщила, что дерево дарило местное лесничество, и подарок пришёлся по душе семье ветерана.

По линии управления социальной защиты данный подарок не был передан. А вообще у нас все ветераны чествуются на протяжении всего года со всеми датами, праздниками от всей души и со всеми подарками. Нам звонила дочь ветерана и просила выразить благодарность леснику.
рассказали в администрации

Выяснилось, что ветеран Иван Овчаров ранее десятилетиями работал в лесном хозяйстве. А за время войны мужчину наградили медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг».

Подаренная ёлка и ветеранПодаренная ёлка и ветеран
Подаренная ёлка и ветеран
Фото: Telegram-канал «Подъём»
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#Белгородская область#Новый год#Ёлка#Подарок#Чернянский район#Ветеран#Белгород#Александра Склярова
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