«Разве этого достаточно?» Белгородцы не оценили подаренный ветерану метр ёлки

В Белгородской области ветерану Великой Отечественной войны вручили ёлку в подарок на Новый год. Фотографию опубликовали в соцсетях, после чего жители начали возмущаться: по их мнению, метр дерева — слишком мало и поблагодарить ветерана нужно большим подарком.