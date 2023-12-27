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Документы

Махинаций при регистрации неучтённого жилья в белгородском приграничье не нашли

27 декабря 2023, 11:04
Фото: Midjourney
Документы

Белгородцы не жульничали при регистрации жилья в сёлах с режимом ЧС

У части переселенцев из сёл с режимом ЧС летние кухни и пристройки зарегистрированы не были, поэтому эти квадратные метры при предоставлении нового жилья не учитывались. Белгородцам пришлось пройти процедуру. И оказалось, что нарушений они не допустили, пишет «БелПресса».

Белгородская прокуратура не нашла нарушений при регистрации жилья у переселенцев из сёл с введённым режимом ЧС. Дело в том, что у некоторых белгородцев пристройки и летние кухни зарегистрированы не были, а при предоставлении нового жилья эти квадратные метры не учитывались.

Жители приграничных сёл начали обращаться в Росреестр для регистрации неучтённых площадей. В соответствующие органы предоставлялись документы, изготовленные буквально на днях, пишет издание.

Въезд в сёла с режимом ЧС запрещён, поэтому некоторых жителей заподозрили в том, что они пытаются увеличить квадратные метры с помощью поддельных документов.

В феврале 2023 года появилась информация, что белгородцы из сёл с режимом ЧС пытались незаконно увеличить площадь своей недвижимости. К разбирательствам при необходимости обещали подключить прокуратуру и ФСБ. Наказание грозило не только самим жителям, но и кадастровым инженерам, ведь люди в качестве доказательств предоставляли выполненные последними техпланы.

После этой истории Росреестр приостановил все учётные регистрационные действия, а материалы по работе кадастровых инженеров направил в саморегулируемую организацию и в прокуратуру. Нарушений в итоге так и не нашли.

Однако ещё раз о проблеме упоминали в конце октября 2023 года. С февраля по начало сентября белгородцы зарегистрировали права собственности на 131 такой объект в зоне ЧС. Из-за того, что въезд в сёла запрещён, кадастровые инженеры приписывали эти площади к основным. Губернатор Вячеслав Гладков говорил, что такая работа вызывает большое количество сомнений.

Белгородцы приписывают квадратные метры к пострадавшим домам за счёт летних кухонь
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#Белгородская область#Нарушения#Росреестр#Проверка#Белгород#Наталья Корявых#Белгородская прокуратура#Режим ЧС#Приграничье
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