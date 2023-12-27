Махинаций при регистрации неучтённого жилья в белгородском приграничье не нашли

Однако ещё раз о проблеме упоминали в конце октября 2023 года. С февраля по начало сентября белгородцы зарегистрировали права собственности на 131 такой объект в зоне ЧС. Из-за того, что въезд в сёла запрещён, кадастровые инженеры приписывали эти площади к основным. Губернатор Вячеслав Гладков говорил, что такая работа вызывает большое количество сомнений.