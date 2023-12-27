Махинаций при регистрации неучтённого жилья в белгородском приграничье не нашли

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Белгородская прокуратура не нашла нарушений при регистрации жилья у переселенцев из сёл с введённым режимом ЧС. Дело в том, что у некоторых белгородцев пристройки и летние кухни зарегистрированы не были, а при предоставлении нового жилья эти квадратные метры не учитывались.
Жители приграничных сёл начали обращаться в Росреестр для регистрации неучтённых площадей. В соответствующие органы предоставлялись документы, изготовленные буквально на днях, пишет издание.
Въезд в сёла с режимом ЧС запрещён, поэтому некоторых жителей заподозрили в том, что они пытаются увеличить квадратные метры с помощью поддельных документов.
В феврале 2023 года появилась информация, что белгородцы из сёл с режимом ЧС пытались незаконно увеличить площадь своей недвижимости. К разбирательствам при необходимости обещали подключить прокуратуру и ФСБ. Наказание грозило не только самим жителям, но и кадастровым инженерам, ведь люди в качестве доказательств предоставляли выполненные последними техпланы.
После этой истории Росреестр приостановил все учётные регистрационные действия, а материалы по работе кадастровых инженеров направил в саморегулируемую организацию и в прокуратуру. Нарушений в итоге так и не нашли.
Однако ещё раз о проблеме упоминали в конце октября 2023 года. С февраля по начало сентября белгородцы зарегистрировали права собственности на 131 такой объект в зоне ЧС. Из-за того, что въезд в сёла запрещён, кадастровые инженеры приписывали эти площади к основным. Губернатор Вячеслав Гладков говорил, что такая работа вызывает большое количество сомнений.