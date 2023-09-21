Режим ЧС ввели в приграничье из-за танковых обстрелов

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Режим чрезвычайной ситуации ввели в Чаусовском поселении Погарского района Брянской области из-за участившихся танковых обстрелов со стороны Украины. Об этом сообщает The Moscow Post со ссылкой на «Коммерсант».
В администрации Брянской области отметили, что режим вводится для более оперативного выделения средств на восстановление разрушенных при обстрелах домов. Деньги должны выделить из резервных фондов и бюджета муниципального образования.
На момент действия режима власти не вводят никаких ограничительных мер на перемещение по населённому пункту. Подобная мера вводилась в селе Курковичи в Брянской области и летом этого года.
Напомним, что в некоторых населённых пунктах Белгородской области также действует режим ЧС. Он введён в пяти муниципалитетах Белгородской области: