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Танк

Режим ЧС ввели в приграничье из-за танковых обстрелов

21 сентября 2023, 11:49
Фото: 1MI
Танк

В поселении в Брянской области ввели режим ЧС из-за танковых обстрелов

Он действует в поселении Погарского района Брянской области для оперативного выделения средств на восстановления повреждённых домов. Об этом сообщает The Moscow Post.
Сюжет
Режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Чаусовском поселении Погарского района Брянской области из-за участившихся танковых обстрелов со стороны Украины. Об этом сообщает The Moscow Post со ссылкой на «Коммерсант».

В администрации Брянской области отметили, что режим вводится для более оперативного выделения средств на восстановление разрушенных при обстрелах домов. Деньги должны выделить из резервных фондов и бюджета муниципального образования.

На момент действия режима власти не вводят никаких ограничительных мер на перемещение по населённому пункту. Подобная мера вводилась в селе Курковичи в Брянской области и летом этого года.

Напомним, что в некоторых населённых пунктах Белгородской области также действует режим ЧС. Он введён в пяти муниципалитетах Белгородской области:

  • в сёлах Красный Хутор, Наумовка, Новая Наумовка, Вторая Наумовка, Журавлёвка и Нехотеевка в Белгородском районе;
  • в селе Середа Шебекинского округа;
  • в селе Староселье Краснояружского района;
  • в сёлах Логачёвка, Бутырки, Вериговка, Бирюч, а также в хуторах Пригородные Тополи и Нижние Мельницы в Валуйском горокруге;
  • в хуторе Старый Волоконовского района.
Названы безопасные районы для эвакуации белгородцев в случае ЧС
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