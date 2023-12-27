«Это запросто может повториться»: белгородский психолог — о сериале «Слово пацана»

Хоть времена и меняются, у каждого возраста человека свои задачи, и у взрослых это — не усиливать барьеры поколений, а найти точки соприкосновения. «Слово пацана» выступает свидетельством того, что в обществе назревает нравственный кризис, считает специалист. И экранизация сериала должна принести не только негативные последствия, в которых уже обвиняют его создателей, но и стать поводом для открытия специальных площадок, где родители, педагоги и другие взрослые смогут объединиться и обсудить, как помочь детям в формировании личности.