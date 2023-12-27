«Это запросто может повториться»: белгородский психолог — о сериале «Слово пацана»

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
На прошлой неделе мы уже писали о том, что белгородцы чаще всех россиян употребляют слово «чушпан» — один из главных жаргонизмов сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Также с выходом последней, восьмой серии мы попробовали сравнить её с демо-версией, чтобы понять, от каких моментов хотели избавиться создатели в итоговом варианте. Теперь журналист Бел.Ру поговорила о сериале с детским и подростковым психологом Викторией Негребецкой.
Для начала нам было интересно узнать, как в целом фильмы и сериалы подобного криминального содержания, где есть сцены драк, демонстрируются вредные привычки и тому подобное, влияют на детскую психику и поведение подростков. Психолог рассказала, что сюжетная линия любой картины «заражает» зрителей своими эмоциями, способами взаимодействия — культурными или агрессивными. А для детей мультфильмы, фильмы и сериалы могут быть готовой инструкцией к действиям.
«Дети склонны подражать поведению героев произведения и ещё недостаточно критичны в ситуации морального выбора. Поэтому дошкольникам и младшим школьникам мультфильмы и фильмы со сценами жестокого обращения, кровопролитными эпизодами сражений, перестрелок, войны лучше не смотреть»
Виктория Негребецкая, психолог
По мнению специалиста, родители нередко пренебрегают этим фактом, просматривая подобный контент при детях и думая, что они увлечены своими делами: игрой, рисованием или просто не смотрят на экран.
«А папы и вовсе могут утверждать, что „чтобы вырастить из мальчика настоящего мужика, нужно с ранних лет приучать его к суровой реальности жизни, иначе тот непременно станет маменькиным сынком“».
Тем не менее, у такого подхода в воспитании могут быть последствия: рост случаев школьной травли, появление в детских и подростковых коллективах ребят, чей агрессивный настрой поддерживается и подкрепляется примером самих же родителей. Во взрослой жизни, отмечает психолог, это приведёт к серьёзным трудностям в общении с людьми и к сложностям в адаптации в жизненных ситуациях.
С сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте» наша собеседница не просто знакома, но и с самого выхода анализирует его с позиции интереса к психологии подростков. Также специалист наблюдает за социальным проектом для помощи подросткам и их родителям, который запустили создатели сериала — «Пацаны меняются».
«Сейчас готовлюсь к открытой встрече с родителями подростков, которых, так или иначе, „затронул“ данный сериал. На мой взгляд, он оголяет острые и актуальные темы важности наличия доверия и поддерживающего контакта между детьми, родителями и другими значимыми взрослыми, правильной внутрисемейной и социальной иерархии, справедливости, как основ для формирования здорового мировоззрения подростка».
По мнению Виктории Негребецкой, все взрослые в сериале, такие как родители и учителя, — сами находятся в растерянности: далеко не все из них справляются с принятием изменений в обществе, политическом и идеологическом укладе государства. Отсюда они не всегда могут быть надёжной опорой и правильным примером для детей.
«К сожалению, и в наше время можно наблюдать такие ситуации, в которых присутствует отказ от родительской позиции и ответственности, семейное насилие, нарушение кровных связей, обвинение и порицание жертв насилия, а так же отсылка на то, что общество в целом переживает кризис ценностей и смыслов: „все так живут“. На мой взгляд, после просмотра сериала „Слово пацана“ возникает конкретный вопрос: что мы, взрослые можем сделать здесь и сейчас, чтобы всё это не повторилось с нашими детьми?».
Виктория Негребецкая, психолог
Несмотря на то, что сериал «Слово пацана» распространяется с пометкой «18+», он находится в свободном доступе и его может без препятствий посмотреть ребёнок любого возраста. Казалось бы, ничего удивительного, мало кто обращает внимание на ограничение контента, будь то тем более «12+» или «16+». Но это очень даже зря, считает психолог, потому как возрастные ограничения обозначают уровень психики, способной правильно воспринимать происходящее на экране.
«Для нервной системы подростков характерны такие особенности, как: неуравновешенность нервных процессов возбуждения и торможения, высокая чувствительность, повышенная импульсивность, склонность к аффективному реагированию, чрезмерной конфликтности. В любой момент ответом на недобрый взгляд или оскорбление может стать непредсказуемая физическая агрессия»
Видеоматериалы, фильмы и сериалы со сценами агрессии и насилия не только перевозбуждают нервную систему подростка, но и оказывают деструктивное воздействие на его неокрепшие коммуникативные и моральные установки.
Отсюда нашумевший сериал, который воспринимается и взрослыми, и детьми двояко, тоже может иметь два варианта влияния на подростковую психику. С одной стороны, у подростка может возникнуть интерес к социальным проблемам, начнёт развиваться критическое мышление и способность анализировать сложные ситуации, он захочет изучать преступность с точки зрения правосудия и моральных дилемм, чтобы бороться за справедливость.
Обратная сторона медали — у ребёнка сформируется неправильное представление о реальности, появится желание примерять негативные образцы поведения и идеализировать негативных персонажей.
«Подростки начинают считать героев с преступным образом жизни более крутыми, беззаветно свободными и бесстрашными. Это может привести к принятию рисков и вовлечению детей в преступную деятельность».
Запрет просмотра фильма не поможет, а только оттолкнет детей от родителей и вызовет дополнительное сопротивление, считает психолог. А вот если посмотреть сериал вместе с ребёнком, то родители смогу лучше его понять и разобраться в причинах увлечения таким контентом. Взрослым и детям нужно совместно обсудить этот сериал, чтобы последние могли правильно воспринимать поступки «пацанов» и находить способы неагрессивно решать конфликты.
«Очень хочется ответить возмущённым зрителям, которые считают, что этот сериал „неэкологично“ показывать людям с неокрепшей психикой, — вы даже представить себе не можете, что смотрят современные дети, не говоря уже о подростках. В нынешних реалиях не менее зверские преступления против жизни и здоровья творят не только мальчики, но и девочки-подростки. Зачастую всё это ещё могут заснять на камеру и распространить в широком кругу».
Виктория Негребецкая, психолог
И дальше возникает два фактора: другие подростки, которые не пытаются остановить распространение, потому что сами бояться стать жертвами буллинга, и родители агрессоров, которые называют такие ситуации «допустимой шалостью для ребёнка».
«Между тем, „ребёнку“ может быть уже 14 и более лет. Притом эти же родители запросто могут оказаться в числе тех, кто сейчас выступает за запрет серила „Слово пацана“. Поскольку прекрасно помнят, как это непросто, а порой и невозможно — противостоять озверевшей толпе».
С одной стороны, сериал «Слово пацана» показывает определённый исторический период жизни страны, время, когда политическая, экономическая и идеологическая обстановка претерпевала кризис и свойственные ему изменения, говорит психолог. А с другой стороны — в нём поднимается вечная тема трудностей взросления и поиска ориентиров.
«Вместе с демократией в нашу страну пришло отсутствие авторитетов, правил и примеров, что лишает молодого человека чёткого ориентира, ощущения опоры и стабильности. Поэтому сейчас в личной терапии молодого поколения столь актуален запрос на поиск себя: „Кто Я?“, „Каковы мои истинные ценности?“, „В каком направлении мне развиваться?“».
Виктория Негребецкая, психолог
Хоть времена и меняются, у каждого возраста человека свои задачи, и у взрослых это — не усиливать барьеры поколений, а найти точки соприкосновения. «Слово пацана» выступает свидетельством того, что в обществе назревает нравственный кризис, считает специалист. И экранизация сериала должна принести не только негативные последствия, в которых уже обвиняют его создателей, но и стать поводом для открытия специальных площадок, где родители, педагоги и другие взрослые смогут объединиться и обсудить, как помочь детям в формировании личности.
«Это часть недавней истории нашей страны, и если не извлекать из неё уроки, то это может запросто повториться».