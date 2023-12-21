Жители Белгородской области больше всех в России употребляют слово «чушпан»

По данным исследования, сериал «Слово пацана» повлиял на лексикон пользователей социальных сетей. Самым популярным словом стало «чушпан» (человек, который не принадлежит к молодёжной группировке). После выхода сериала, это слово упоминали 30 тыс. раз. Также оказалось, что популярность выражений зависит от региона.