Жители Белгородской области больше всех в России употребляют слово «чушпан»

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
Modified Сегодня, 16:39
Updated Сегодня, 16:39
По данным исследования, сериал «Слово пацана» повлиял на лексикон пользователей социальных сетей. Самым популярным словом стало «чушпан» (человек, который не принадлежит к молодёжной группировке). После выхода сериала, это слово упоминали 30 тыс. раз. Также оказалось, что популярность выражений зависит от региона.
Так, слово «чушпан» чаще всего стали употреблять пользователи соцсетей в Белгородской области. Помимо этого, в десятку рейтинга вошли Иркутская область, Хакасия, Челябинская область, Москва, Ненецкий автономный округ, Мурманская область, Санкт-Петербург, Свердловская область и Пермский край. Авторы исследования отмечают, что Татарстан, откуда это слово и происходит, находится на 22-м месте рейтинга.
Согласно данным анализа поисковых запросов, с момента выхода сериала слово «чушпан», а также взаимосвязанные с ним выражения искали порядка 2 млн раз.
Напомним, что недавно редакция Бел.Ру выяснила, повлиял ли выход сериала «Слово пацана» на белгородских детей.