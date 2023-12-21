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Published Сегодня, 16:37

Modified Сегодня, 16:39

Updated Сегодня, 16:39

Жители Белгородской области больше всех в России употребляют слово «чушпан»

Жители Белгородской области больше всех в России употребляют слово «чушпан»

21 декабря 2023, 16:37
Фото: Midjourney
Также слово часто используют в Иркутской области и Хакасии. Digital-агентство «Интериум» совместно с Telegram-каналом «Рубас в теме» выяснили, как сериал «Слово пацана: кровь на асфальте» повлиял на лексикон россиян.
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По данным исследования, сериал «Слово пацана» повлиял на лексикон пользователей социальных сетей. Самым популярным словом стало «чушпан» (человек, который не принадлежит к молодёжной группировке). После выхода сериала, это слово упоминали 30 тыс. раз. Также оказалось, что популярность выражений зависит от региона.

Так, слово «чушпан» чаще всего стали употреблять пользователи соцсетей в Белгородской области. Помимо этого, в десятку рейтинга вошли Иркутская область, Хакасия, Челябинская область, Москва, Ненецкий автономный округ, Мурманская область, Санкт-Петербург, Свердловская область и Пермский край. Авторы исследования отмечают, что Татарстан, откуда это слово и происходит, находится на 22-м месте рейтинга.

Согласно данным анализа поисковых запросов, с момента выхода сериала слово «чушпан», а также взаимосвязанные с ним выражения искали порядка 2 млн раз.

Напомним, что недавно редакция Бел.Ру выяснила, повлиял ли выход сериала «Слово пацана» на белгородских детей.

Надоело чушпаном быть: повлиял ли выход сериала «Слово пацана» на белгородских детей?
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