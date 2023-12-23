Финал должен был быть другим? Как изменили сюжет 8-й серии «Слово пацана»

А как мы знаем, в итоговой 8-й серии перед тем, как Вове приехать к отцу на день рождения, происходит много важных поворотов, в том числе разговор Наташи со следователем, который до этого приходит к отцу Вовы на работу с обыском. Из-за последнего мужчине становится плохо, х и сын, несмотря на то, что решил податься в бега, решается его поздравить. И обнаруживает своего отца одного в большом зале — никто не пришёл на юбилей к тому, у кого сын в розыске. И сам отец не рад видеть «Адидаса старшего», не то что давать ему деньги.