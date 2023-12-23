Финал должен был быть другим? Как изменили сюжет 8-й серии «Слово пацана»

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Первая половина 8-й серии в итоговой версии практически не отличается от первоначальной. Но некоторые моменты сценаристы всё же «подрезали». Первое, что бросилось в глаза — немного изменённая сцена, где Андрей «Пальто» прибегает в тренажерный зал, в котором раньше собирались «универсамовские», а теперь там сидел «Кощей» со своей командой. В демо-версии «Кощей» нашёл и отобрал у Андрея рубль, а после отправил на улицу без пальто, добавив, что завтра ему нужно будет принести ещё 99 рублей. Но в итоговой ему просто сказали, что он должен будет принести 100 рублей. Видимо, посчитали, что «отшитый Кощей» не будет опускаться до того, чтобы отбирать последний рубль.
Следующая изменённая сцена — комсомолец Коневич приходит домой к Марату и предлагает помощь в поимке изнасиловавшего Айгуль группировщика. В демо-версии серии он говорит, что если представит Марата в ВЛКСМ как «пацана», то ему никто не поможет, но если он будет комсомольцем, который помог поймать преступника и в отместку группировщики изнасиловали его девушку — это может «прокатить».
В итоговой версии эту реплику заменили на одну фразу: «Комсомолы своих не бросают». Похоже, что комсомолы не бросают никого. Однако устав ВЛКСМ Марату всё же пришлось выучить.
А когда отец «Адидасов» провожает у двери комсомольца, вырезали небольшой диалог, где мужчина приглашает Коневича на свой юбилей в ресторан «Юлдыз», где будут люди из райкома, а тот отвечает, что в этом же месте в этот же день у ВЛКСМ будет мероприятия. В итоговом варианте этого момента не было.
В квартире у Ирины, где Андрей «Пальто» узнаёт, что она оформляет опеку на его младшую сестру Юлю, тоже есть вырезанный момент. В демо-версии Юля неправильно прочла вслух книгу: «Одним махом семерых поубивал», а Ирина её поправила: «Нет! Одним махом семерых побивахом». Этот момент убрали, хотя в нём можно найти важную деталь — маленький ребёнок не просто так заменил одно слово на другое.
Полностью из 8-й серии убрали сцену, где Вова «Адидас» приходит в больницу, чтобы передать своей возлюбленной Наташе билет в Гагры. Позже мы понимаем, что в этой сцене просто не было смысла, так как финал был переснят полностью.
Ничего криминального, просто добавили ретро-атмосферы. Речь идёт о моменте, где журналист берёт комментарий у Коневича после собрания ВЛКСМ. В демо-версии он выглядит достаточно просто — в тонкой куртке дрожит на улице и робко разговаривает с корреспондентом. В итоговом варианте комсомольца сделали более уверенным, надели на него шапку и шарф, а также показали, как журналист включает микрофон через специальную аппаратуру.
Сцену драки Андрея и Марата создатели полностью пересняли. В первоначальной версии герои дрались дольше, а снега на улице практически не было. С «Адидаса младшего» в ходе драки слетела куртка, а в конце Андрей его просто откинул в сторону ногой, Марат не смог встать.
В итоговой же версии повсюду был снег, Марат оставался в куртке, в конце сцены Андрей его ещё несколько раз ударил, а после его ухода «Адидас младший» встал, будучи весь крови.
А с этой сцены начинается полное изменение сюжета. В демо-версии Вова «Адидас» приходит поздравить отца с юбилеем, тот сидит за столом, полным гостей, как мы уже выяснили — «из райкома». Один из коллег отца говорит, что пришёл «наследник», и все ему рады. Вова поздравляет папу и исполняет для него песню на гитаре, а после на перекуре признаётся, что убил человека и собирается уехать в Гагры. Отец даёт ему денег и предлагает помощь.
А как мы знаем, в итоговой 8-й серии перед тем, как Вове приехать к отцу на день рождения, происходит много важных поворотов, в том числе разговор Наташи со следователем, который до этого приходит к отцу Вовы на работу с обыском. Из-за последнего мужчине становится плохо, х и сын, несмотря на то, что решил податься в бега, решается его поздравить. И обнаруживает своего отца одного в большом зале — никто не пришёл на юбилей к тому, у кого сын в розыске. И сам отец не рад видеть «Адидаса старшего», не то что давать ему деньги.
Сцена, где Ирина устраивает Андрею сюрприз, забрав на один вечер его маму из больницы, есть только в демо-версии. В ней у Ирины в тот вечер дежурила в больнице знакомая и разрешила забрать пациентку.
В итоговой серии они просто посещают маму в больнице. Все так же танцуют, весело проводят время, и мама говорит Андрею пригласить Ирину на танец. Только в больнице торт «птичье молоко» попросила купить мама, а в демо-версии об этом договорились Ирина и Андрей на кухне.
Здесь сценаристы, вероятно, посчитали нехрациональным такой лёгкий выход из психбольницы.
Андрей не стал брать деньги у своего опекуна на торт, сказав, что они у него есть. В финальной версии у него откуда-то появляется 1 рубль 20 копеек. А в демо-версии это было ясно по моменту, где он забрал мелочь у «чушпанов», но его убрали.
Вырезали и сцену, где тётя выгоняет Наташу из дома, так как узнала, что она встречается с убийцей её сына. В итоговой версии Наташа просто была в общежитии, где с ней разговаривал следователь, а после сбежала оттуда с Вовой.
Ещё одна сцена, которую убрали и заменили аналогичной, как с матерью Андрея, — встреча Марата и Вовы в туалете ресторана «Юлдыз». Диалог между ними практически не изменился, только в конце Марат избил старшего брата за то, что он не постоял за его возлюбленную Айгуль.
В итоговой версии Вова приходит к своему дому и просит Марата вынести ему вещи, чтобы он мог уехать. Марат не избивает его, а просто уходит.
Полностью пропали две части серии с Маратом. Первая — застолье с комсомольцами, куда его приводит девушка с сигаретой, и потом они выпивают вместе с другими членами ВЛКСМ. Вторая — бассейн, где они купаются нагишом. Видимо, создатели посчитали это «слишком» для комсомола.
Дальше в демо-версии показывают сцену, как Вова и Наташа встречаются в поезде в Гагры. Хотя в изменённой версии Вова даже не может появиться на вокзале, а билеты покупает его девушка, и она видит, что везде ходит милиция и развешены объявления о розыске. Тогда они принимают решение угнать машину и уехать на ней в Адлер.
В демо-версии Вова хочет сходить покурить на перроне, но Наташа говорит ему не уходить. Во время перекура Вову зарезает проходивший мимо незнакомец, похожий на «пацана» из группировки убитого «Жёлтого».
Хотя мы знаем, что в версии серии, которая вышла на экраны, Вова решается посетить юбилей отца, Наташа так же просит его не ходить, и в итоге «Адидас старший» попадает в засаду. И убивает его не какой-то неизвестный, а сам следователь.
Завершающая сцена с Андреем «Пальто» и другими «пацанами» в колонии осталась такой же, как и в демо-версии. Получается, что значительных изменений в финале «Слово пацана» не было. Создатели сериала только подчеркнули влияние правоохранительных органов на ход событий и поместили персонажей в более суровые условия, соответствующие реалиям того времени. Ну, и про добропорядочность комсомольцев не забыли.
Напомним, ранее выход последней серии первого сезона мог состояться позже из-за съёмки дополнительных сцен. Но режиссёр сообщил, что дата не поменялась, и серия вышла по плану 21 декабря.