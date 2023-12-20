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Posted Сегодня, 07:12

Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

«Слово пацана»

Заработать по-пацански: кто и как пытается нажиться на «Слове пацана»

20 декабря 2023, 07:12
Фото: Midjourney
«Слово пацана»

По Белгороду и области продают товары, связанные с сериалом «Слово пацана»

Пока сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» (ограничение: 18+) набирает популярность у поклонников и противников проекта, спокойно не сидит никто. Особенно производители мерча, маркетплейсы и пользователи сайтов объявлений. И белгородцам тоже предлагают приобрести что-то связанное с сериалом.

Как всегда, за трендами следят все. Поэтому предложений о продаже разнообразных вещей, связанных с нашумевшим сериалом, становится всё больше. В том числе и на сайте объявлений по Белгороду. К примеру, только за время написания данного материала появилась парочка новых.

Так что предлагают купить белгородцам? Спортивные костюмы, шапки, шарфы, футболки, стикеры и даже маленький картонный телевизор с надписью «Слово пацана» на экране.

Мерч по сериалу "Слово пацана"Мерч по сериалу "Слово пацана"
Мерч по сериалу "Слово пацана"Мерч по сериалу "Слово пацана"
Мерч по сериалу «Слово пацана»Мерч по сериалу «Слово пацана»
Мерч по сериалу "Слово пацана"
Фото: Сайт объявлений "Авито"

Цена, как видно, не совсем символичная. Написано, что олимпийки шьются под заказ. Может быть, и плюшевого Марата в реальную величину пошить смогут.

Мерч по сериалу «Слово пацана»Мерч по сериалу «Слово пацана»
Мерч по сериалу «Слово пацана»Мерч по сериалу «Слово пацана»
Мерч по сериалу «Слово пацана»Мерч по сериалу «Слово пацана»
Мерч по сериалу «Слово пацана»
Фото: Сайт объявлений «Авито»

Тут и шапка, которая ранее стоила полторы тысячи рублей.

Мерч по сериалу «Слово пацана»Мерч по сериалу «Слово пацана»
Мерч по сериалу «Слово пацана»
Фото: Сайт объявлений «Авито»

И спортивный костюм Adidas «в стиле ретро из 90-х» за пять тысяч рублей. Есть детский вариант. Он уже в 10 раз дешевле. Всего 500 российских.

Мерч по сериалу «Слово пацана»Мерч по сериалу «Слово пацана»
Мерч по сериалу «Слово пацана»
Фото: Сайт объявлений «Авито»

Что есть ещё? Дублёнки, кожаные куртки, мохеровые шарфы, меховые шапки. Последние, кстати, уже дешевле.

Мерч по сериалу «Слово пацана»Мерч по сериалу «Слово пацана»
Мерч по сериалу «Слово пацана»Мерч по сериалу «Слово пацана»
Мерч по сериалу «Слово пацана»Мерч по сериалу «Слово пацана»
Мерч по сериалу «Слово пацана»
Фото: Сайт объявлений «Авито»

Но картонный телевизор кажется достаточно милым. Такой можно и как дополнение к новогоднему подарку фанату сериала преподнести.

Мерч по сериалу «Слово пацана»Мерч по сериалу «Слово пацана»
Мерч по сериалу «Слово пацана»Мерч по сериалу «Слово пацана»
Мерч по сериалу «Слово пацана»
Фото: Сайт объявлений «Авито»

Напомним, что ранее редакция Бел.Ру писала о том, что в рамках инициативы «БелНаука», краеведы Сергей Петров и Сергей Рудешко провели лекцию в культурном центре «Октябрь», рассказав о том, как молодёжь из Белгорода в период советской эпохи объединялась в группы и сражалась между собой. Как поделился Сергей Петров, самым криминальным районом был район Крейды, куда «съехался всякий сброд».

Надоело чушпаном быть: повлиял ли выход сериала «Слово пацана» на белгородских детей?
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