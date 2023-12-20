Заработать по-пацански: кто и как пытается нажиться на «Слове пацана»

Напомним, что ранее редакция Бел.Ру писала о том, что в рамках инициативы «БелНаука», краеведы Сергей Петров и Сергей Рудешко провели лекцию в культурном центре «Октябрь», рассказав о том, как молодёжь из Белгорода в период советской эпохи объединялась в группы и сражалась между собой. Как поделился Сергей Петров, самым криминальным районом был район Крейды, куда «съехался всякий сброд».