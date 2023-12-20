Заработать по-пацански: кто и как пытается нажиться на «Слове пацана»

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Как всегда, за трендами следят все. Поэтому предложений о продаже разнообразных вещей, связанных с нашумевшим сериалом, становится всё больше. В том числе и на сайте объявлений по Белгороду. К примеру, только за время написания данного материала появилась парочка новых.
Так что предлагают купить белгородцам? Спортивные костюмы, шапки, шарфы, футболки, стикеры и даже маленький картонный телевизор с надписью «Слово пацана» на экране.
Цена, как видно, не совсем символичная. Написано, что олимпийки шьются под заказ. Может быть, и плюшевого Марата в реальную величину пошить смогут.
Тут и шапка, которая ранее стоила полторы тысячи рублей.
И спортивный костюм Adidas «в стиле ретро из 90-х» за пять тысяч рублей. Есть детский вариант. Он уже в 10 раз дешевле. Всего 500 российских.
Что есть ещё? Дублёнки, кожаные куртки, мохеровые шарфы, меховые шапки. Последние, кстати, уже дешевле.
Но картонный телевизор кажется достаточно милым. Такой можно и как дополнение к новогоднему подарку фанату сериала преподнести.
Напомним, что ранее редакция Бел.Ру писала о том, что в рамках инициативы «БелНаука», краеведы Сергей Петров и Сергей Рудешко провели лекцию в культурном центре «Октябрь», рассказав о том, как молодёжь из Белгорода в период советской эпохи объединялась в группы и сражалась между собой. Как поделился Сергей Петров, самым криминальным районом был район Крейды, куда «съехался всякий сброд».