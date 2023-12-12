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Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

Сериал «Слово пацана» не повлиял на уровень детской преступности в Белгороде

Надоело чушпаном быть: повлиял ли выход сериала «Слово пацана» на белгородских детей?

12 декабря 2023, 13:39
Фото: Midjourney

Сериал «Слово пацана» не повлиял на уровень детской преступности в Белгороде

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал причиной споров в интернете. Некоторые люди сочли фильм вредным: якобы он романтизирует бандитизм и подаёт подросткам плохой пример. Бел.Ру направило запрос в пресс-службу УМВД региона: оказалось, что в Белгороде сериал на преступность детей не повлиял.
Сюжет
УМВД

Как Бел.Ру сообщили в пресс-службе УМВД по региону, за последний месяц рост числа преступлений, совершённых несовершеннолетними, не зафиксирован.

Так, в ноябре полицейские зарегистрировали 17 преступлений подростков, в октябре — 11, а в сентябре — 40. Август был спокойнее: в последний месяц лет правоохранители зафиксировали 17 детских правонарушений.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» (ограничение: 18+), повествующий о жизни подростков в Казани 80-х, вышел в ноябре. По сюжету школьник Андрей, чтобы защитить себя от прессинга хулиганов, заводит дружбу с «пацанами» — участниками так называемых группировок, связанных с криминалом и уголовниками.

Пик популярности фильма пришёлся на конец ноября-начало декабря: заглавная тема сериала возглавила чарты, а интернет заполонили мемы, посвящённые главным героям. Некоторые политики и общественные деятели углядели в сериале деструктивные идеи: якобы картина призывает детей к насилию и бандитизму. Создатели сериала так не считают, а в Роскомнадзоре отметили, что у «Слова пацана» маркировка 18+ — запрещено для несовершеннолетних.

В пресс-службе УМВД также отметили, что с начала года на территории Белгородской области зафиксировали 248 преступлений с участием несовершеннолетних. При этом самые частые правонарушения связаны с кражами и наркотиками.

Родители и законные представители могут получить помощь сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних, позвонив по телефону полиции или единой дежурно-диспетчерской службы. Кроме того, на территории Белгородской области в рамках Всероссийского проекта «Детский телефон доверия» работают три линии, позволяющие получить экстренную психологическую помощь детям и родителям.
пресс-служба УМВД по региону

Ранее краеведы рассказали о войнах группировок в Белгороде в конце 70-х. В некоторые районы боялись заезжать даже таксисты, а иногда подростки и молодёжь объединялись для стычек с милицией.

Слово пацана: в какие районы боялись заходить жители Белгорода в советские годы?
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