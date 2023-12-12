Надоело чушпаном быть: повлиял ли выход сериала «Слово пацана» на белгородских детей?

Пик популярности фильма пришёлся на конец ноября-начало декабря: заглавная тема сериала возглавила чарты, а интернет заполонили мемы, посвящённые главным героям. Некоторые политики и общественные деятели углядели в сериале деструктивные идеи: якобы картина призывает детей к насилию и бандитизму. Создатели сериала так не считают, а в Роскомнадзоре отметили, что у «Слова пацана» маркировка 18+ — запрещено для несовершеннолетних.