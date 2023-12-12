Надоело чушпаном быть: повлиял ли выход сериала «Слово пацана» на белгородских детей?

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Как Бел.Ру сообщили в пресс-службе УМВД по региону, за последний месяц рост числа преступлений, совершённых несовершеннолетними, не зафиксирован.
Так, в ноябре полицейские зарегистрировали 17 преступлений подростков, в октябре — 11, а в сентябре — 40. Август был спокойнее: в последний месяц лет правоохранители зафиксировали 17 детских правонарушений.
Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» (ограничение: 18+), повествующий о жизни подростков в Казани 80-х, вышел в ноябре. По сюжету школьник Андрей, чтобы защитить себя от прессинга хулиганов, заводит дружбу с «пацанами» — участниками так называемых группировок, связанных с криминалом и уголовниками.
Пик популярности фильма пришёлся на конец ноября-начало декабря: заглавная тема сериала возглавила чарты, а интернет заполонили мемы, посвящённые главным героям. Некоторые политики и общественные деятели углядели в сериале деструктивные идеи: якобы картина призывает детей к насилию и бандитизму. Создатели сериала так не считают, а в Роскомнадзоре отметили, что у «Слова пацана» маркировка 18+ — запрещено для несовершеннолетних.
В пресс-службе УМВД также отметили, что с начала года на территории Белгородской области зафиксировали 248 преступлений с участием несовершеннолетних. При этом самые частые правонарушения связаны с кражами и наркотиками.
Родители и законные представители могут получить помощь сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних, позвонив по телефону полиции или единой дежурно-диспетчерской службы. Кроме того, на территории Белгородской области в рамках Всероссийского проекта «Детский телефон доверия» работают три линии, позволяющие получить экстренную психологическую помощь детям и родителям.
пресс-служба УМВД по региону
Ранее краеведы рассказали о войнах группировок в Белгороде в конце 70-х. В некоторые районы боялись заезжать даже таксисты, а иногда подростки и молодёжь объединялись для стычек с милицией.