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Published Сегодня, 07:20

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Updated Сегодня, 07:22

Беспилотник

Белгородских школьников со следующего года будут обучать профессии будущего

27 декабря 2023, 07:20
Фото: Midjourney
Беспилотник

Минпросвещения РФ выдало грант Белгородской области на инфраструктуру для БПЛА

О создании специализированных классов сообщил Вячеслав Гладков. Грант на эти цели одобрило Минпросвещения. С 2024 года такие классы должны появиться в 17 школах и одном колледже.

26 декабря Министерство просвещения России приняло решение выделить Белгородской области грант на создание инфраструктуры для беспилотных авиационных систем. Это позволит обучить белгородских школьников работе с беспилотниками.

Всего в следующем году планируется запустить специализированные классы в 17 школах и одном колледже.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков считает, что эта профессия будет очень востребована в будущем, несмотря на текущую оперативную обстановку.

Напомним, что в регионе также появляется всё больше медицинских классов, которые подогревают у школьников интерес к медицинским профессиям. Решение о создании таких классов приняли в 2021 году. На обустройство 31 медицинского класса было выделено 60 млн рублей.

Медицинские классы предлагают новые возможности для будущих абитуриентов Белгорода
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#Белгородская область#Образование#Беспилотник#Грант#Белгород#Минпросвещения#Вячеслав Гладков#Занятия#Александра Склярова
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