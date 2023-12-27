Белгородских школьников со следующего года будут обучать профессии будущего

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
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Updated Сегодня, 07:22
26 декабря Министерство просвещения России приняло решение выделить Белгородской области грант на создание инфраструктуры для беспилотных авиационных систем. Это позволит обучить белгородских школьников работе с беспилотниками.
Всего в следующем году планируется запустить специализированные классы в 17 школах и одном колледже.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков считает, что эта профессия будет очень востребована в будущем, несмотря на текущую оперативную обстановку.
Напомним, что в регионе также появляется всё больше медицинских классов, которые подогревают у школьников интерес к медицинским профессиям. Решение о создании таких классов приняли в 2021 году. На обустройство 31 медицинского класса было выделено 60 млн рублей.