Медицинские классы предлагают новые возможности для будущих абитуриентов Белгорода

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
На еженедельном оперативном совещании правительства губернатор Вячеслав Гладков обратился к новому ректору белгородского университета. Тема обсуждения — медицинские классы и то, что они могут дать школьнику при поступлении в вуз. Евгения Карловская подтвердила, что выпускники медицинских классов, в которых углублённо изучаются химия и биология, смогут заработать дополнительные баллы при поступлении (7-10 баллов).
После согласования с федеральными правилами приёма до директоров школ доведут точную информацию по теме. Чтобы сами школьники и их родители знали о имеющихся возможностях к поступлению. Вопросом займётся министр образования Андрей Милёхин.
Напомним, что обсуждение и создание медицинских классов в белгородских школах началось ещё в 2021 году. 21 июля 2021 года Вячеслав Гладков принял решение о выделении 60 млн рублей на обустройство 31 медицинского класса.