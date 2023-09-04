Медицинские классы предлагают новые возможности для будущих абитуриентов Белгорода

На еженедельном оперативном совещании правительства губернатор Вячеслав Гладков обратился к новому ректору белгородского университета. Тема обсуждения — медицинские классы и то, что они могут дать школьнику при поступлении в вуз. Евгения Карловская подтвердила, что выпускники медицинских классов, в которых углублённо изучаются химия и биология, смогут заработать дополнительные баллы при поступлении (7-10 баллов).