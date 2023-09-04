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Выпускники медицинских классов получат дополнительные баллы при поступлении

Медицинские классы предлагают новые возможности для будущих абитуриентов Белгорода

4 сентября 2023, 06:57
Фото: 1MI

Выпускники медицинских классов получат дополнительные баллы при поступлении

Выпускники медицинских классов в белгородских школах получат дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ, что обсудили на оперативном совещании правительства с участием ректора белгородского университета Евгении Карловской.

На еженедельном оперативном совещании правительства губернатор Вячеслав Гладков обратился к новому ректору белгородского университета. Тема обсуждения — медицинские классы и то, что они могут дать школьнику при поступлении в вуз. Евгения Карловская подтвердила, что выпускники медицинских классов, в которых углублённо изучаются химия и биология, смогут заработать дополнительные баллы при поступлении (7-10 баллов).

После согласования с федеральными правилами приёма до директоров школ доведут точную информацию по теме. Чтобы сами школьники и их родители знали о имеющихся возможностях к поступлению. Вопросом займётся министр образования Андрей Милёхин.

Напомним, что обсуждение и создание медицинских классов в белгородских школах началось ещё в 2021 году. 21 июля 2021 года Вячеслав Гладков принял решение о выделении 60 млн рублей на обустройство 31 медицинского класса.

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#Абитуриенты#БелГУ#Школьники#Школы#Медицинский институт#Поступление в вуз#Белгород#Татьяна Лукащева#Медицинские классы
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