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Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

В Белгороде увеличится стоимость горячего завтрака в школах

В Белгороде увеличится стоимость горячего завтрака в школах

26 декабря 2023, 13:26
Фото: 1MI
Депутаты горсовета внесли изменения в бюджет Белгорода на 2024 год и на плановый период. Часть расходов уйдёт на питание детей в школах.
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Бюджет

Как отметила заместитель руководителя комитета финансов и бюджетных отношений администрации города Светлана Рулёва, приоритетом при формировании расходов на очередной бюджетный цикл являлось исполнение всех социальных обязательств и достижение национальных целей развития.

В первую очередь речь идёт об обеспечении нормативно-обусловленных расходов: оплата труда работников муниципальных учреждений, социальные выплаты, питание, налоги, обслуживание муниципального долга. Также предусмотрено обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Белгорода.

Рулёва добавила, что в разрезе тематических направлений бюджетных расходов лидером продолжает оставаться раздел «Образование». В целом отраслевые расходы в 2024 году увеличиваются почти на 15% по сравнению с уточнённым планом текущего года.

Среди социальных направлений расходов по отрасли Рулёва отметила расходы на питание в школах в объёме 434 млн рублей.

Расходы определены с учётом увеличения стоимости горячего завтрака с 70 до 73 рублей в связи с переходом общеобразовательных учреждений на региональный стандарт, обеспечения всех категорий учащихся школьным молоком в индивидуальной упаковке не менее одного раза в неделю, трёхразовым питанием с полдником в пришкольных лагерях, а также вводом в эксплуатацию начальной школы на 600 мест в микрорайоне Юго-Восточный.
Светлана Рулёва
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#Бюджет#Школы#Питание#Начальная школа#Белгород#Кристина Семенчук#Школьное молоко#Общеобразовательные учреждения#Социальные обязательства#Национальные цели развития
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