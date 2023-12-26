В Белгороде увеличится стоимость горячего завтрака в школах

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Как отметила заместитель руководителя комитета финансов и бюджетных отношений администрации города Светлана Рулёва, приоритетом при формировании расходов на очередной бюджетный цикл являлось исполнение всех социальных обязательств и достижение национальных целей развития.
В первую очередь речь идёт об обеспечении нормативно-обусловленных расходов: оплата труда работников муниципальных учреждений, социальные выплаты, питание, налоги, обслуживание муниципального долга. Также предусмотрено обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Белгорода.
Рулёва добавила, что в разрезе тематических направлений бюджетных расходов лидером продолжает оставаться раздел «Образование». В целом отраслевые расходы в 2024 году увеличиваются почти на 15% по сравнению с уточнённым планом текущего года.
Среди социальных направлений расходов по отрасли Рулёва отметила расходы на питание в школах в объёме 434 млн рублей.
Расходы определены с учётом увеличения стоимости горячего завтрака с 70 до 73 рублей в связи с переходом общеобразовательных учреждений на региональный стандарт, обеспечения всех категорий учащихся школьным молоком в индивидуальной упаковке не менее одного раза в неделю, трёхразовым питанием с полдником в пришкольных лагерях, а также вводом в эксплуатацию начальной школы на 600 мест в микрорайоне Юго-Восточный.
Светлана Рулёва