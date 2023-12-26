В Белгороде по федеральной программе отремонтируют две гимназии, пять школ и лицей

Ранее жители Грайворонского горокруга жаловались властям региона на протекающую крышу в одной из местных школ. Информацию подтвердил глава муниципалитета Геннадий Бондарев. Однако он заявил, что в здании сидят только учителя, которые ведут дистанционные занятия. Там же иногда проходят консультации. Губернатор поручил в кратчайшие сроки направить на место строительную бригаду.