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Школа

В Белгороде по федеральной программе отремонтируют две гимназии, пять школ и лицей

26 декабря 2023, 09:51
Фото: 1MI
Школа

Восемь общеобразовательных учреждений отремонтируют в Белгороде в 2024 году

На следующий год в рамках федеральной программы в областном центре запланировали ремонт гимназий № 2 и 5, лицея № 32 и нескольких школ. Общеобразовательные учреждения перечислил мэр Белгорода Валентин Демидов.
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Школы

Стало известно, какие школы в Белгороде отремонтируют в 2024 году в рамках федеральной программы. Подробности сообщил мэр Валентин Демидов.

В областном центре в следующем году должны обновить восемь общеобразовательных учреждений. В их числе — гимназии № 2 и 5, лицей № 32 и школы № 29, 39, 47, 48 и 49.

Также градоначальник в прямом эфире рассказал, когда ожидать закрытия и открытия детских садов во время новогодних праздников. В дошкольных учреждениях последний рабочий день будет 29 декабря. Первым рабочим днём следующего года станет 9 января.

Ранее жители Грайворонского горокруга жаловались властям региона на протекающую крышу в одной из местных школ. Информацию подтвердил глава муниципалитета Геннадий Бондарев. Однако он заявил, что в здании сидят только учителя, которые ведут дистанционные занятия. Там же иногда проходят консультации. Губернатор поручил в кратчайшие сроки направить на место строительную бригаду.

«Крыша течёт? Течёт»: грайворонцы жалуются губернатору на протекающую крышу в школе
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