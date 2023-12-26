В Белгороде по федеральной программе отремонтируют две гимназии, пять школ и лицей

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
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Updated Сегодня, 09:53
Стало известно, какие школы в Белгороде отремонтируют в 2024 году в рамках федеральной программы. Подробности сообщил мэр Валентин Демидов.
В областном центре в следующем году должны обновить восемь общеобразовательных учреждений. В их числе — гимназии № 2 и 5, лицей № 32 и школы № 29, 39, 47, 48 и 49.
Также градоначальник в прямом эфире рассказал, когда ожидать закрытия и открытия детских садов во время новогодних праздников. В дошкольных учреждениях последний рабочий день будет 29 декабря. Первым рабочим днём следующего года станет 9 января.
Ранее жители Грайворонского горокруга жаловались властям региона на протекающую крышу в одной из местных школ. Информацию подтвердил глава муниципалитета Геннадий Бондарев. Однако он заявил, что в здании сидят только учителя, которые ведут дистанционные занятия. Там же иногда проходят консультации. Губернатор поручил в кратчайшие сроки направить на место строительную бригаду.