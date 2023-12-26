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Published Сегодня, 08:01

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Больница

Что известно о состоянии семи белгородцев, пострадавших от атак ВСУ?

26 декабря 2023, 08:01
Фото: Midjourney
Больница

Главврач ГБ № 2 рассказала о состоянии пострадавших при атаках белгородцев

Раненые поступили из Шебекинского и Грайворонского округов. Одного из них, ранее находившегося в тяжёлом состоянии, уже планируют перевести из реанимации, рассказала Ольга Мевша. Видеокомментарий публикует «Мир Белогорья».

Главный врач второй городской больницы Белгорода Ольга Мевша рассказала о состоянии пострадавших при атаках ВСУ. Всего за неделю ранения получили семеро белгородцев.

В настоящий момент лечение в городской больнице № 2 проходят двое пациентов, пострадавших при обстреле хутора Марьино в Шебекинском округе. У них минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Состояние белгородцев оценивается как средней степени тяжести.

Обоим провели операции по первичной хирургической обработке ран. У одного мужчины из мягких тканей в области лопатки извлекли инородные тела, а у другого — в области бедра.
Ольга Мевша, главврач горбольницы №2

Ещё четверо белгородцев находятся в хирургических отделениях в состоянии средней степени тяжести. Пятый пострадавший мужчина ранее был на аппарате ИВЛ, однако его уже перевели на самостоятельное дыхание. Вскоре пациента могут перенаправить из реанимации в профильное отделение.

Напомним, что ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали мост, который находится в Грайворонском горокруге. Пострадали пятеро рабочих.

Два человека ранены после миномётного обстрела Белгородской области
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