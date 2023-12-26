Что известно о состоянии семи белгородцев, пострадавших от атак ВСУ?

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
Главный врач второй городской больницы Белгорода Ольга Мевша рассказала о состоянии пострадавших при атаках ВСУ. Всего за неделю ранения получили семеро белгородцев.
В настоящий момент лечение в городской больнице № 2 проходят двое пациентов, пострадавших при обстреле хутора Марьино в Шебекинском округе. У них минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Состояние белгородцев оценивается как средней степени тяжести.
Обоим провели операции по первичной хирургической обработке ран. У одного мужчины из мягких тканей в области лопатки извлекли инородные тела, а у другого — в области бедра.
Ольга Мевша, главврач горбольницы №2
Ещё четверо белгородцев находятся в хирургических отделениях в состоянии средней степени тяжести. Пятый пострадавший мужчина ранее был на аппарате ИВЛ, однако его уже перевели на самостоятельное дыхание. Вскоре пациента могут перенаправить из реанимации в профильное отделение.
Напомним, что ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали мост, который находится в Грайворонском горокруге. Пострадали пятеро рабочих.