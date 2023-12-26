Что известно о состоянии семи белгородцев, пострадавших от атак ВСУ?

Ещё четверо белгородцев находятся в хирургических отделениях в состоянии средней степени тяжести. Пятый пострадавший мужчина ранее был на аппарате ИВЛ, однако его уже перевели на самостоятельное дыхание. Вскоре пациента могут перенаправить из реанимации в профильное отделение.