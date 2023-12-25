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Published Сегодня, 10:15

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Updated Сегодня, 10:17

Пострадавшим от обстрелов субъектам МСП начнут выплачивать деньги в 2024 году

«Это будет сложный диалог»: пострадавшим от обстрелов МСП начнут выплачивать деньги

25 декабря 2023, 10:15
Фото: Midjourney

Пострадавшим от обстрелов субъектам МСП начнут выплачивать деньги в 2024 году

Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе оперсовещания. Он также добавил, что процесс общения с представителями малого и среднего бизнеса будет непростой.
Сюжет
Выплаты

Губернатор отметил, что основные меры поддержки, которые шли от федеральных министерств, касаются крупного и среднего бизнеса. Но есть большой запрос со стороны МСП.

Давал поручение начать работу с малым бизнесом по сбору заявок для того, чтобы во второй половине января перейти к выплатам.
Вячеслав Гладков

Заместитель главы региона Дмитрий Гладский сообщил, что власти взаимодействуют с малым бизнесом.

Есть один небольшой технический момент — нужно было внести изменение в постановление правительства Белгородской области в той части, которая касается возможности использования областных средств для компенсации ущерба этих предприятий. То постановление, которое действовало ранее, предполагало использование исключительно федеральных средств.
Дмитрий Гладский

Гладков отметил, что работа с представителями МСП будет сложная.

Одно дело, когда крупное предприятие, а другое дело, когда придёт бизнесмен и скажет: «У меня инструмент был, а сейчас его нет. Дайте денег». Это будет сложный диалог. Нужно объяснять, что порядок работы с бюджетными деньгами не может быть другим — только через оценку.
Вячеслав Гладков
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#Белгородская область#Малый бизнес#Предприятия#Поддержка#Ущерб#Выплаты#Белгород#Кристина Семенчук#МСП#Обстрелы
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