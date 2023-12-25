«Это будет сложный диалог»: пострадавшим от обстрелов МСП начнут выплачивать деньги

Пострадавшим от обстрелов субъектам МСП начнут выплачивать деньги в 2024 году

Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе оперсовещания. Он также добавил, что процесс общения с представителями малого и среднего бизнеса будет непростой.