«Это будет сложный диалог»: пострадавшим от обстрелов МСП начнут выплачивать деньги

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Губернатор отметил, что основные меры поддержки, которые шли от федеральных министерств, касаются крупного и среднего бизнеса. Но есть большой запрос со стороны МСП.
Давал поручение начать работу с малым бизнесом по сбору заявок для того, чтобы во второй половине января перейти к выплатам.
Вячеслав Гладков
Заместитель главы региона Дмитрий Гладский сообщил, что власти взаимодействуют с малым бизнесом.
Есть один небольшой технический момент — нужно было внести изменение в постановление правительства Белгородской области в той части, которая касается возможности использования областных средств для компенсации ущерба этих предприятий. То постановление, которое действовало ранее, предполагало использование исключительно федеральных средств.
Дмитрий Гладский
Гладков отметил, что работа с представителями МСП будет сложная.
Одно дело, когда крупное предприятие, а другое дело, когда придёт бизнесмен и скажет: «У меня инструмент был, а сейчас его нет. Дайте денег». Это будет сложный диалог. Нужно объяснять, что порядок работы с бюджетными деньгами не может быть другим — только через оценку.
Вячеслав Гладков