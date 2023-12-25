Десять домов в белгородском приграничье повторно пострадали от обстрелов за неделю

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Руководители приграничных муниципалитетов доложили о ходе восстановления домов после обстрелов ВСУ. По словам главы Белгородского района Анны Куташовой, за неделю прирост в муниципалитете составил два частных домовладения. Восстановить за это же время смогли три объекта. В работе шесть домов, которые были разрушены в декабре.
Все материалы завезены, контуры не были повреждены, поэтому работы будем выполнять согласно графику.
Анна Куташова
По данным главы Шебекинского горокруга Владимира Жданова, за прошедшую неделю прирост по повреждённым объектам составил 11 домовладений. Из них 10 получили разрушения повторно. Они находятся в Новой Таволжанке. Восстановили 44 жилых помещения.
В пятницу провели совещание с подрядчиками. На текущей неделе максимально усиливаемся для того, чтобы к Новому году сдать как можно больше жилых помещений. Порядка 100 на этой неделе планируется сдать.
Владимир Жданов
Руководитель Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев сообщил, что в муниципалитете пострадали пять домов. Один объект разрушен в результате прямого попадания.
Глава администрации Валуйского горокруга Алексей Дыбов отметил, что за неделю новых разрушенных объектов в муниципалитете нет. Работы выполнили на 25 домовладениях. Сейчас в работе 41 дом.
По согласованию с собственниками 19 объектов переходят на следующий год. В работе остаётся 11 домов, которые закроют до конца года.
Алексей Дыбов
В Краснояружском районе за неделю повреждено шесть домов, а в Ровеньском районе прироста нет.