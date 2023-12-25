Десять домов в белгородском приграничье повторно пострадали от обстрелов за неделю

Руководители приграничных муниципалитетов доложили о ходе восстановления домов после обстрелов ВСУ. По словам главы Белгородского района Анны Куташовой, за неделю прирост в муниципалитете составил два частных домовладения. Восстановить за это же время смогли три объекта. В работе шесть домов, которые были разрушены в декабре.