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Posted Сегодня, 09:24

Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

Уничтожение опорного пункта ВСУ в Харьковской области

Кадыров рассказал о попытке ВСУ нарушить спокойствие белгородцев

24 декабря 2023, 09:24
Фото: видео из ТГ-канала Рамзана Кадырова
Уничтожение опорного пункта ВСУ в Харьковской области

Бойцы «Ахмата» пресекли удар ВСУ по Белгородской области

Опорный пункт выявили в районе населённого пункта Уды. По нему ударили из миномёта, что в итоге нанесло «невосполнимый ущерб» противнику, заявил глава Чечни. Об уничтожении опорного пункта в Харьковской области Кадыров сообщает второй раз за неделю.

23 декабря Рамзан Кадыров сообщил об уничтожении опорного пункта ВСУ в районе населённого пункта Уды в Харьковской области. Противника выявили с помощью беспилотника, затем информацию передали миномётчикам.

«Снаряды 120 мм легли точно в цель», — заявил глава Чечни. По его оценке, противнику нанесён невосполнимый ущерб.

Кадыров поблагодарил бойцов батальона «Запад-Ахмат» и добавил, что приближаться к границе РФ для ВСУ «чревато непоправимыми последствиями».

Батальон работает в Белгородской области с лета 2023 года. Его привлекли для охраны госграницы. Вместе с белгородскими пограничниками «Ахмат» проводил рейд по поиску диверсантов.

Рамзан Кадыров не раз сообщал о результатах работы бойцов в Белгородской области. Так, ранее он рассказал сообщил об уничтожении вышки. Помимо этого, буквально на этой неделе Кадыров тоже информировал о ликвидации опорного пункта ВСУ в районе харьковского села Уды.

Кадыров: успешную операцию провёл «Ахмат» с отрядом из Белгорода
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