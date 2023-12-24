Кадыров рассказал о попытке ВСУ нарушить спокойствие белгородцев

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
23 декабря Рамзан Кадыров сообщил об уничтожении опорного пункта ВСУ в районе населённого пункта Уды в Харьковской области. Противника выявили с помощью беспилотника, затем информацию передали миномётчикам.
«Снаряды 120 мм легли точно в цель», — заявил глава Чечни. По его оценке, противнику нанесён невосполнимый ущерб.
Кадыров поблагодарил бойцов батальона «Запад-Ахмат» и добавил, что приближаться к границе РФ для ВСУ «чревато непоправимыми последствиями».
Батальон работает в Белгородской области с лета 2023 года. Его привлекли для охраны госграницы. Вместе с белгородскими пограничниками «Ахмат» проводил рейд по поиску диверсантов.
Рамзан Кадыров не раз сообщал о результатах работы бойцов в Белгородской области. Так, ранее он рассказал сообщил об уничтожении вышки. Помимо этого, буквально на этой неделе Кадыров тоже информировал о ликвидации опорного пункта ВСУ в районе харьковского села Уды.