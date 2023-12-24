Кадыров рассказал о попытке ВСУ нарушить спокойствие белгородцев

Рамзан Кадыров не раз сообщал о результатах работы бойцов в Белгородской области. Так, ранее он рассказал сообщил об уничтожении вышки. Помимо этого, буквально на этой неделе Кадыров тоже информировал о ликвидации опорного пункта ВСУ в районе харьковского села Уды.