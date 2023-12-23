Бойцы белгородской самообороны проведут генеральную уборку в военном госпитале

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
По данным губернатора, 23 декабря бойцы самообороны помогут одному из военных госпиталей, который находится на территории Белогородкой области. Речь идёт о проведении генеральной уборки.
Гладков отметил, что представители самообороны находятся там, где необходима помощь. А ещё губернатор назвал их героическими людьми.
Напомним, ранее двое бойцов самообороны пострадали при атаке ВСУ в Борисовском районе. В районе хутора Климовое с квадрокоптера ВСУ сбросили самодельное взрывное устройство.
Пострадавших направили в медучреждение. Угрозы для их жизни не было.
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