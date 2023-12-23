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Published Сегодня, 07:09

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

Бойцы белгородской самообороны проведут генеральную уборку в военном госпитале

Бойцы белгородской самообороны проведут генеральную уборку в военном госпитале

23 декабря 2023, 07:09
Фото: 1MI
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что представители самообороны всегда там, где нужна помощь.

По данным губернатора, 23 декабря бойцы самообороны помогут одному из военных госпиталей, который находится на территории Белогородкой области. Речь идёт о проведении генеральной уборки.

Гладков отметил, что представители самообороны находятся там, где необходима помощь. А ещё губернатор назвал их героическими людьми.

Напомним, ранее двое бойцов самообороны пострадали при атаке ВСУ в Борисовском районе. В районе хутора Климовое с квадрокоптера ВСУ сбросили самодельное взрывное устройство.

Пострадавших направили в медучреждение. Угрозы для их жизни не было.

 

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#Губернатор#Генеральная уборка#Белгород#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Самооборона#Белогородская область#Военный госпиталь
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