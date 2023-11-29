Врачи оценили состояние раненных при атаке ВСУ бойцов белгородской самообороны

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Стало известно, в каком состоянии находятся пострадавшие бойцы белгородской самообороны. У одного мужчины — множественные осколочные ранения правой кисти. Раны уже обработали. Состояние белгородца стабильное, угрозы для его жизни нет. В больнице пациенту придётся провести ещё около четырёх дней.
Как рассказал Вячеслав Гладков, пострадавшего мужчину в минувший выходной наградили медалью «За доблесть в рядах Белгородской самообороны».
Второй белгородец получил минно-взрывную травму, осколочные ранения лица и сотрясение головного мозга. В ближайшие дни его должны отпустить на амбулаторное лечение. Пострадавшему сегодня тоже вручили в больнице региональную награду.
Что касается выплат за ранение бойцам самообороны, сейчас готовится врачебное заключение. За травмы средней тяжести и тяжёлые пострадавшие могут получить 500 тыс. рублей.
Двое бойцов пострадали при атаке ВСУ на Борисовский район. В районе хутора Климовое с квадрокоптера ВСУ сбросили самодельное взрывное устройство.