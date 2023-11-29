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Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

Вячеслав Гладков и врачи

Врачи оценили состояние раненных при атаке ВСУ бойцов белгородской самообороны

29 ноября 2023, 12:16
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Вячеслав Гладков и врачи

Гладков навестил пострадавших бойцов белгородской самообороны

Один из них получил осколочные ранения, угрозы его жизни нет. У второго бойца, помимо осколочных ранений, — минно-взрывная травма и сотрясение головного мозга. Сейчас готовится заключение врачей по выплатам пострадавшим, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Стало известно, в каком состоянии находятся пострадавшие бойцы белгородской самообороны. У одного мужчины — множественные осколочные ранения правой кисти. Раны уже обработали. Состояние белгородца стабильное, угрозы для его жизни нет. В больнице пациенту придётся провести ещё около четырёх дней.

Как рассказал Вячеслав Гладков, пострадавшего мужчину в минувший выходной наградили медалью «За доблесть в рядах Белгородской самообороны».

Второй белгородец получил минно-взрывную травму, осколочные ранения лица и сотрясение головного мозга. В ближайшие дни его должны отпустить на амбулаторное лечение. Пострадавшему сегодня тоже вручили в больнице региональную награду.

Что касается выплат за ранение бойцам самообороны, сейчас готовится врачебное заключение. За травмы средней тяжести и тяжёлые пострадавшие могут получить 500 тыс. рублей.

Двое бойцов пострадали при атаке ВСУ на Борисовский район. В районе хутора Климовое с квадрокоптера ВСУ сбросили самодельное взрывное устройство.

Вячеслав Гладков и врачи Вячеслав Гладков и врачи
Гладков и раненый боец белгородской самообороны Гладков и раненый боец белгородской самообороны
Гладков и раненый боец белгородской самообороны Гладков и раненый боец белгородской самообороны
Вячеслав Гладков и врачи
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
ВСУ атаковали Белгородскую область: ранены двое бойцов самообороны
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