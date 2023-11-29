Врачи оценили состояние раненных при атаке ВСУ бойцов белгородской самообороны

Стало известно, в каком состоянии находятся пострадавшие бойцы белгородской самообороны. У одного мужчины — множественные осколочные ранения правой кисти. Раны уже обработали. Состояние белгородца стабильное, угрозы для его жизни нет. В больнице пациенту придётся провести ещё около четырёх дней.