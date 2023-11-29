ВСУ атаковали Белгородскую область: ранены двое бойцов самообороны

На минувшей неделе при атаке на Грайворонский горокруг пострадал ещё один мужчина. Дрон-камикадзе упал и сдетонировал — в результате ранило жителя региона. Известно, что у 40-летнего пострадавшего — минно-взрывная и черепно-мозговая травмы, осколочные ранения, множественные порезы.