ВСУ атаковали Белгородскую область: ранены двое бойцов самообороны

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Два человека пострадали при очередной атаке ВСУ на Белгородскую область. В Борисовском районе с квадрокоптера сброшено самодельное взрывное устройство. Произошло это в хуторе Климовое.
Пострадавшие — бойцы белгородской самообороны. Медики оказали им необходимую помощь.
На минувшей неделе при атаке на Грайворонский горокруг пострадал ещё один мужчина. Дрон-камикадзе упал и сдетонировал — в результате ранило жителя региона. Известно, что у 40-летнего пострадавшего — минно-взрывная и черепно-мозговая травмы, осколочные ранения, множественные порезы.