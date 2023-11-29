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Скорая

ВСУ атаковали Белгородскую область: ранены двое бойцов самообороны

29 ноября 2023, 07:43
Фото: 1MI
Скорая

Двое бойцов белгородской самообороны пострадали при атаке ВСУ

Происшествие случилось в Борисовском районе. С квадрокоптера сброшено взрывное устройство, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Два человека пострадали при очередной атаке ВСУ на Белгородскую область. В Борисовском районе с квадрокоптера сброшено самодельное взрывное устройство. Произошло это в хуторе Климовое.

Пострадавшие — бойцы белгородской самообороны. Медики оказали им необходимую помощь.

На минувшей неделе при атаке на Грайворонский горокруг пострадал ещё один мужчина. Дрон-камикадзе упал и сдетонировал — в результате ранило жителя региона. Известно, что у 40-летнего пострадавшего — минно-взрывная и черепно-мозговая травмы, осколочные ранения, множественные порезы.

Врач рассказал о состоянии пострадавшего при обстреле белгородца
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#Белгородская область#Происшествия#Борисовский район#Раненые#Инна Рогова#Белгород#Вячеслав Гладков#Квадрокоптер#Самооборона#Приграничье#Атака#СВО#Самодельное взрывное устройство
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