Гладков ответил на претензию о награждении бойцов белгородской самообороны

Posted Сегодня, 18:27
Published Сегодня, 18:27
Modified Сегодня, 18:29
Updated Сегодня, 18:29
В ходе вечернего эфира к губернатору обратился с вопросом мужчина под ником «Святоша Тагильский». Он поинтересовался, за что были награждены бойцы белгородской самообороны: «Где они уже успели отличиться? На фронте их нет, сидят в тылу».
Я так понимаю, что вы действительно из Тагила. Приятно, что вы наблюдаете за событиями в Белгородской области. Но если бы немного внимательнее смотрели, то такого вопроса бы у вас не возникло.
Вячеслав Гладков
Глава региона отметил, что во время событий в Шебекинском горокруге бойцы самообороны спасли не одну сотню жизней, а также обеспечили сохранность имущества.
То же самое происходило и в Грайворонском горокруге. Недавно говорил, что вручал награды за доблесть членам самообороны, которые получили ранения. У нас есть, к сожалению, и потери. Погиб член самообороны из Грайворонского округа. Поэтому искренне говорю, что гордимся нашей самообороной. Это действительно патриоты своей земли, которые не в тылу отсиживаются. У нас не тыл, у нас прифронтовой регион, у нас достаточно непростая обстановка.
Вячеслав Гладков