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Published Сегодня, 18:27

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Updated Сегодня, 18:29

Гладков ответил на претензию о награждении бойцов белгородской самообороны

Гладков ответил на претензию о награждении бойцов белгородской самообороны

14 декабря 2023, 18:27
Фото: 1MI
Во время эфира мужчина спросил Вячеслава Гладкова, за что были награждены бойцы самообороны.

В ходе вечернего эфира к губернатору обратился с вопросом мужчина под ником «Святоша Тагильский». Он поинтересовался, за что были награждены бойцы белгородской самообороны: «Где они уже успели отличиться? На фронте их нет, сидят в тылу».

Я так понимаю, что вы действительно из Тагила. Приятно, что вы наблюдаете за событиями в Белгородской области. Но если бы немного внимательнее смотрели, то такого вопроса бы у вас не возникло.
Вячеслав Гладков

Глава региона отметил, что во время событий в Шебекинском горокруге бойцы самообороны спасли не одну сотню жизней, а также обеспечили сохранность имущества.

То же самое происходило и в Грайворонском горокруге. Недавно говорил, что вручал награды за доблесть членам самообороны, которые получили ранения. У нас есть, к сожалению, и потери. Погиб член самообороны из Грайворонского округа. Поэтому искренне говорю, что гордимся нашей самообороной. Это действительно патриоты своей земли, которые не в тылу отсиживаются. У нас не тыл, у нас прифронтовой регион, у нас достаточно непростая обстановка.
Вячеслав Гладков
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#Общество#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Самооборона#Белгородская самооборона
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