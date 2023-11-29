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Суд

Суд заменил участнику белгородской самообороны тюремный срок исправительными работами

29 ноября 2023, 07:15
Фото: 1MI
Суд

Суд смягчил наказание участвующему в самообороне белгородцу

Двоих мужчин признали виновными в незаконном культивировании растений, содержащих наркотические вещества. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы, однако Яковлевский районный суд смягчил наказание по нескольким основаниям. Одно из них — участие в рядах самообороны.
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Суд

В сентябре 2022 года белгородец нашёл рядом со своим дачным участком дикорастущую коноплю. Мужчина собрал семена и отнёс их домой.

В июне 2023 года он договорился со знакомым выращивать растения. Один из них посеял семена в теплице на даче и на заброшенном участке рядом. Второй занимался поливом. Также они по очереди ухаживали за растениями.

Уже в следующем месяце полицейские нашли и изъяли коноплю. Против жителей Белгородского района и Шебекинского горокруга возбудили уголовное дело за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества, группой лиц по предварительному сговору (п., а ч. 2 ст. 231 УК РФ). Мужчины вину признали. Суд решил так же.

Наказание по статье — до восьми лет тюрьмы с ограничением свободы до двух лет или без такового. Однако суд смягчил наказание по нескольким основаниям. Одно из них — участие одного из мужчин в волонтёрском движении и в самообороне, «которые признаны судом исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности содеянного», говорится на сайте суда.

В итоге каждому подсудимому вместо тюремного срока назначили исправительные работы на один год и девять месяцев с удержанием 10% из заработка в доход государства. Приговор не вступил в силу.

Добавим, что это не первый подобный случай в регионе. Жителю Волоконовского района ранее смягчили наказание за угон автомобиля. Основанием стало то, что мужчина участвовал в строительстве оборонительной линии.

Белгородцу смягчили наказание за угон из-за его участия в возведении черты на границе
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#Белгородская область#Суд#Исправительные работы#Конопля#Инна Рогова#Белгород#Самооборона#Незаконное культивирование
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