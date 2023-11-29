Суд заменил участнику белгородской самообороны тюремный срок исправительными работами

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
В сентябре 2022 года белгородец нашёл рядом со своим дачным участком дикорастущую коноплю. Мужчина собрал семена и отнёс их домой.
В июне 2023 года он договорился со знакомым выращивать растения. Один из них посеял семена в теплице на даче и на заброшенном участке рядом. Второй занимался поливом. Также они по очереди ухаживали за растениями.
Уже в следующем месяце полицейские нашли и изъяли коноплю. Против жителей Белгородского района и Шебекинского горокруга возбудили уголовное дело за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества, группой лиц по предварительному сговору (п., а ч. 2 ст. 231 УК РФ). Мужчины вину признали. Суд решил так же.
Наказание по статье — до восьми лет тюрьмы с ограничением свободы до двух лет или без такового. Однако суд смягчил наказание по нескольким основаниям. Одно из них — участие одного из мужчин в волонтёрском движении и в самообороне, «которые признаны судом исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности содеянного», говорится на сайте суда.
В итоге каждому подсудимому вместо тюремного срока назначили исправительные работы на один год и девять месяцев с удержанием 10% из заработка в доход государства. Приговор не вступил в силу.
Добавим, что это не первый подобный случай в регионе. Жителю Волоконовского района ранее смягчили наказание за угон автомобиля. Основанием стало то, что мужчина участвовал в строительстве оборонительной линии.