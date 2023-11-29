Суд заменил участнику белгородской самообороны тюремный срок исправительными работами

Наказание по статье — до восьми лет тюрьмы с ограничением свободы до двух лет или без такового. Однако суд смягчил наказание по нескольким основаниям. Одно из них — участие одного из мужчин в волонтёрском движении и в самообороне, «которые признаны судом исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности содеянного», говорится на сайте суда.