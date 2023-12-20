Удовольствие от 800 рублей: сколько стоит новогодняя ель в Белгороде

Всего в Белгороде, по данным городских властей, организовали 31 точку продажи елей и сосен. Базары начали работать с 16 декабря. Журналисты Бел.Ру посетили несколько точек и выяснили, что как и ранее анонсировалось, стоимость метра сосны на базарах составляет 800 рублей, а ели — 1000 рублей. В продаже имеются также и ветки.