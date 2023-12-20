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Удовольствие от 800 рублей: сколько стоит новогодняя ель в Белгороде

Удовольствие от 800 рублей: сколько стоит новогодняя ель в Белгороде

20 декабря 2023, 07:04
Фото: Bel.ru
В областном центре ёлочные базары открылись 16 декабря. Журналисты Бел.Ру посетили несколько точек и выяснили, за сколько можно купить главное новогоднее дерево.

Всего в Белгороде, по данным городских властей, организовали 31 точку продажи елей и сосен. Базары начали работать с 16 декабря. Журналисты Бел.Ру посетили несколько точек и выяснили, что как и ранее анонсировалось, стоимость метра сосны на базарах составляет 800 рублей, а ели — 1000 рублей. В продаже имеются также и ветки.

Фото: Bel.ru

Адреса ёлочных базаров в Белгороде указаны здесь. Ранее эксперты рассказали, как и когда нужно выбирать живую ёлку для дома. В первую очередь нужно обратить внимание на ствол. Далее — ветви и иголки. Первые должны быть гибкими, не ломкими, а вторые — насыщенного изумрудного цвета, без желтизны.

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