Удовольствие от 800 рублей: сколько стоит новогодняя ель в Белгороде

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Всего в Белгороде, по данным городских властей, организовали 31 точку продажи елей и сосен. Базары начали работать с 16 декабря. Журналисты Бел.Ру посетили несколько точек и выяснили, что как и ранее анонсировалось, стоимость метра сосны на базарах составляет 800 рублей, а ели — 1000 рублей. В продаже имеются также и ветки.
Адреса ёлочных базаров в Белгороде указаны здесь. Ранее эксперты рассказали, как и когда нужно выбирать живую ёлку для дома. В первую очередь нужно обратить внимание на ствол. Далее — ветви и иголки. Первые должны быть гибкими, не ломкими, а вторые — насыщенного изумрудного цвета, без желтизны.