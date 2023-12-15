Не проехать: из-за открытия ёлки в центре Белгорода перекроют движение

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
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В субботу, 16 декабря, в Белгороде ограничат движение транспорта из-за проведения на Соборной площади праздничных мероприятий. В связи с этим движение будет перекрыто:
Ограничения будут действовать до конца всех праздничных мероприятий. Однако в районе входа на крытый каток, расположенный на Соборной площади, запрет сохранится до 14 января. Белгородцы не смогут проехать на машине по следующим дорогам:
Отметим, что 16 декабря в Белгороде состоится торжественное открытие главной ёлки. Белгородцы посмотрят праздничную программу, их также будет ждать Дед Мороз, который поднимется к верхушке ёлки и зажжёт на ней огни. На спецэффекты и работу альпинистов на открытии потратят более 1 млн рублей.
Также с горожанами поделились афишей мероприятий на все праздничные мероприятия.
В субботу, 16 декабря, движение будет ограничено и на Харгоре в связи с проведением фермерской ярмарки.