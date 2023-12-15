Не проехать: из-за открытия ёлки в центре Белгорода перекроют движение

Отметим, что 16 декабря в Белгороде состоится торжественное открытие главной ёлки. Белгородцы посмотрят праздничную программу, их также будет ждать Дед Мороз, который поднимется к верхушке ёлки и зажжёт на ней огни. На спецэффекты и работу альпинистов на открытии потратят более 1 млн рублей.