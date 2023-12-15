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Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 14:50

Updated Сегодня, 14:50

Ограничение движения

Не проехать: из-за открытия ёлки в центре Белгорода перекроют движение

15 декабря 2023, 14:48
Фото: 1MI
Ограничение движения

В Белгороде ограничат движение авто из-за открытия новогодней ёлки

Мероприятие состоится уже завтра. Ограничения остановки и стоянки будут действовать с 23:00 15 декабря до девяти вечера 16 декабря, а движение будет перекрыто вплоть до 14 января. Подробные схемы опубликовали в городской администрации.

В субботу, 16 декабря, в Белгороде ограничат движение транспорта из-за проведения на Соборной площади праздничных мероприятий. В связи с этим движение будет перекрыто:

  1. По проезду к зданию правительства области от Попова до Театрального проезда;
  2. По Театральному проезду от проспекта Славы до Победы;
  3. По Свято-Троицкому бульвару от проспекта Богдана Хмельницкого до Театрального проезда;
  4. По Гражданскому проспекту от улицы Николая Чумичова до Попова;
  5. По Попова до проспекта Славы до улицы Победы.

Ограничения будут действовать до конца всех праздничных мероприятий. Однако в районе входа на крытый каток, расположенный на Соборной площади, запрет сохранится до 14 января. Белгородцы не смогут проехать на машине по следующим дорогам:

  1. По нечётной стороне Свято-Троицкого бульвара от Театрального проезда до проезда между домами №1 и №5 по Свято-Троицкому бульвару;
  2. По Театральному проезду от нечётной стороны Свято-Троицкого бульвара до проезда между домом №1 по Свято-Троицкому бульвару и домом №3 по Театральному проезду.

Отметим, что 16 декабря в Белгороде состоится торжественное открытие главной ёлки. Белгородцы посмотрят праздничную программу, их также будет ждать Дед Мороз, который поднимется к верхушке ёлки и зажжёт на ней огни. На спецэффекты и работу альпинистов на открытии потратят более 1 млн рублей.

Также с горожанами поделились афишей мероприятий на все праздничные мероприятия.

В субботу, 16 декабря, движение будет ограничено и на Харгоре в связи с проведением фермерской ярмарки.

СхемыСхемы
СхемыСхемы
Схемы
Фото: мэрия Белгорода
«Ёлочка, гори!»: как прошёл тест сияния главной ёлки Белгорода под ледяным дождём
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#Белгородская область#Ограничение движения#Ограничение#Новости Белгорода#Белгород#Александра Склярова#Открытие ёлки
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