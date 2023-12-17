Осыплется до праздников: почему ёлку не стоит покупать раньше 20-х чисел декабря?

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Если принести домой живую ёлку до двадцатых чисел декабря, то велика вероятность того, что она осыплется задолго до окончания новогодних праздников, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
К выбору ёлки тоже стоит подойти с осторожностью, в первую очередь нужно обратить внимание на ствол — он должен быть ровным, достаточно толстым и без трещин, это влияет непосредственно на то, сколько простоит такое дерево. Дальше — ветви должны быть гибкими, не ломкими, а иголки — насыщенного изумрудного цвета, без желтизны. При возможности нужно растереть в ладонях несколько иголочек, если есть запах хвои — ёлку можно брать.
Ещё немного рекомендаций от РПН: лучше, чтобы у ёлки была одна макушка, а после покупки попросите продавца упаковать дерево в пластиковую сетку — так оно не повредится при переноске. Дома ёлку нужно поместить на балкон или другое прохладное место, чтобы она адаптировалась к теплу. И только после этого стоит наряжать новогоднюю красавицу.
Напомним, в Белгороде ёлочные базары открылись ещё вчера, а сегодня они начнут работать во всех районах и округах. Купить ёлку можно будет до когда декабря. В среднем, за один метр сосны в этом году придётся отдать от 800 рублей, а ели — от тысячи.