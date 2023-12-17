Осыплется до праздников: почему ёлку не стоит покупать раньше 20-х чисел декабря?

К выбору ёлки тоже стоит подойти с осторожностью, в первую очередь нужно обратить внимание на ствол — он должен быть ровным, достаточно толстым и без трещин, это влияет непосредственно на то, сколько простоит такое дерево. Дальше — ветви должны быть гибкими, не ломкими, а иголки — насыщенного изумрудного цвета, без желтизны. При возможности нужно растереть в ладонях несколько иголочек, если есть запах хвои — ёлку можно брать.