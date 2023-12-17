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Ёлочный базар

Осыплется до праздников: почему ёлку не стоит покупать раньше 20-х чисел декабря?

17 декабря 2023, 09:30
Фото: 1MI
Ёлочный базар

Белгородцам рассказали, как и когда нужно выбирать живую ёлку для дома

Хотя в Белгороде ёлочные базары начали работать с 16 декабря, спешить с приобретением хвойной красавицы не стоит, пишут РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

Если принести домой живую ёлку до двадцатых чисел декабря, то велика вероятность того, что она осыплется задолго до окончания новогодних праздников, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

К выбору ёлки тоже стоит подойти с осторожностью, в первую очередь нужно обратить внимание на ствол — он должен быть ровным, достаточно толстым и без трещин, это влияет непосредственно на то, сколько простоит такое дерево. Дальше — ветви должны быть гибкими, не ломкими, а иголки — насыщенного изумрудного цвета, без желтизны. При возможности нужно растереть в ладонях несколько иголочек, если есть запах хвои — ёлку можно брать.

Ещё немного рекомендаций от РПН: лучше, чтобы у ёлки была одна макушка, а после покупки попросите продавца упаковать дерево в пластиковую сетку — так оно не повредится при переноске. Дома ёлку нужно поместить на балкон или другое прохладное место, чтобы она адаптировалась к теплу. И только после этого стоит наряжать новогоднюю красавицу.

Напомним, в Белгороде ёлочные базары открылись ещё вчера, а сегодня они начнут работать во всех районах и округах. Купить ёлку можно будет до когда декабря. В среднем, за один метр сосны в этом году придётся отдать от 800 рублей, а ели — от тысячи.

Названа дата открытия ёлочных базаров в районах и горокругах Белгородской области
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