Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:44

Published Сегодня, 12:44

Modified Сегодня, 12:46

Updated Сегодня, 12:46

Стало известно, сколько будут стоит сосны и ели на ёлочных базарах в Белгороде

Серьёзно подорожают: за сколько можно купить ель и сосну на Новый год в Белгороде

29 ноября 2023, 12:44
Фото: 1MI

Стало известно, сколько будут стоит сосны и ели на ёлочных базарах в Белгороде

В областном центре организуют 31 ёлочный базар. Подробнее Бел.Ру рассказали в мэрии Белгорода. Власти также озвучили стоимость новогодних деревьев.

По информации городских властей, в Белгороде разместят 31 ёлочный базар. Они начнут работать с 16 декабря по следующим адресам:

  1. ул. Белгородского полка, 62;
  2. б. Строителей, 18;
  3. ул. Есенина, 12а;
  4. ул. Костюкова, 39а;
  5. ул. Магистральная, 35;
  6. ул. Корочанская, 493а;
  7. Белгородский проспект, 50;
  8. пр. Б. Хмельницкого (район автовокзала);
  9. пр. Б. Хмельницкого, 134а;
  10. пр. Славы, 123;
  11. ул. 60 лет Октября, 1;
  12. ул. Белгородского полка, 34;
  13. ул. Будённого, 6;
  14. ул. Волчанская (поворот на Дорогобужино);
  15. ул. Королёва, 23;
  16. ул. Королёва, 9а;
  17. ул. Костюкова, 69;
  18. ул. Мичурина, 41а;
  19. ул. Попова, 100;
  20. ул. Спортивная, 2в;
  21. ул. Студенческая, 1г;
  22. ул. Студенческая, 9;
  23. ул. Чапаева, 1а;
  24. ул. Щорса (на остановке «Водстрой»);
  25. ул. Щорса, 51;
  26. ул. Газовиков, 13а;
  27. ул. Первомайская, 2а;
  28. ул. Шаландина, 23;
  29. бульвар Юности, 5;
  30. ул. Чичерина, 1д;
  31. ул. Щорса, 8г.

По информации хозсубъектов, в 2023 году стоимость за один метр за сосну составит от 800 рублей, а за ель — от 1000 рублей. В прошлом году стоимость составляла от 600 и от 800 рублей соответственно. Привезут хвойные деревья из Брянского, Екатеринбургского, Кировского, Ярославского, Санкт-Петербургского и Старооскольского питомников.

Ёлка высотой 220 метров: в Белгороде временно позеленела телевышка
Узнать подробнее
Читайте также:
Не только каток и ёлка: что установят на Соборной площади в Белгороде к Новому годуНовогодняя ёлка с дополненной реальностью появится в районе Белгородской областиКакая ёлка — самая красивая в Белгородской области?
#Ёлочный базар#Стоимость#Новости Белгорода#Эксклюзив#Хвойные деревья#Белгород#Кристина Семенчук#Новогодние деревья
Подпишитесь
Врачи оценили состояние раненных при атаке ВСУ бойцов белгородской самообороны
Сегодня, 12:16
В мэрии Белгорода пока не знают, какие мероприятия проведут на Новый год
Сегодня, 13:00
Должны ли белгородцы платить за провоз санок в автобусах?
Сегодня, 08:57
В Белгородэнерго подвели итоги детского экоконкурса
Сегодня, 10:10
В Новый год — с оранжевым настроением!
Сегодня, 12:50
Белгородские чиновники ответили на вопрос о разрушенных обстрелами детсадах и школах
Сегодня, 11:05