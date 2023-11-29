Серьёзно подорожают: за сколько можно купить ель и сосну на Новый год в Белгороде

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
По информации городских властей, в Белгороде разместят 31 ёлочный базар. Они начнут работать с 16 декабря по следующим адресам:
По информации хозсубъектов, в 2023 году стоимость за один метр за сосну составит от 800 рублей, а за ель — от 1000 рублей. В прошлом году стоимость составляла от 600 и от 800 рублей соответственно. Привезут хвойные деревья из Брянского, Екатеринбургского, Кировского, Ярославского, Санкт-Петербургского и Старооскольского питомников.