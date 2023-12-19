В Белгороде задержали шестерых полицейских за «слив информации»

Ранее сообщалось о бывших сотрудниках белгородской полиции, которых заподозрили в мошенничестве. Правоохранители предложили фигуранту уголовного дела о незаконном обороте наркотиков смягчить наказание. За это они попросили 200 тыс. рублей. При этом в действительности полицейские никак не могли повлиять на исход дела.