Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 22:09

Published Вчера, 22:09

Modified Вчера, 22:18

Updated Вчера, 22:18

В Белгороде задержали шестерых полицейских за «слив информации»

В Белгороде задержали шестерых полицейских за «слив информации»

18 декабря 2023, 22:09
Фото: 1MI
По данным ТГ-канала Baza, следователи подозревают полицейских в сливе информации ритуальщикам. При этом уголовное дело пока не возбуждено.

Задержанные доставлены в следственный комитет. По предварительной информации, они работают участковыми в отделе полиции номер один.

По данным ТГ-канала, следователи подозревают полицейских в сливе информации ритуальщикам.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, в настоящее время по факту возможных неправомерных действий сотрудников полиции проводится служебная проверка.

Если их вина подтвердится, должностные лица понесут наказание в установленном законом порядке, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось о бывших сотрудниках белгородской полиции, которых заподозрили в мошенничестве. Правоохранители предложили фигуранту уголовного дела о незаконном обороте наркотиков смягчить наказание. За это они попросили 200 тыс. рублей. При этом в действительности полицейские никак не могли повлиять на исход дела.

Подозреваемый белгородец согласился и передал сумму. Деньги правоохранители потратили по своему усмотрению.

По информации пресс-службы УМВД, полицейские уволены по отрицательным основаниям.

Ранее в регионе осудили двоих бывших правоохранителей. Уголовное дело против экс-полицейских возбудили после истории с задержанным и избитым белгородцем.

В тюрьму на 19 лет: белгородца осудили за избиение полицейского и попытку побега
Узнать подробнее
Читайте также:
В МВД рассказали подробности автомобильной погони со стрельбой в Белгородской областиСледователи рассказали, в какой сумме взяток обвиняют бывшего мэра Старого ОсколаВ Белгороде продлили срок пользования помещением участковому пункту полиции
#Белгород
Подпишитесь
Разрушений всё-таки больше: Гладков уточнил последствия атаки на приграничье
Вчера, 14:50
Владимир Зотов продал свою долю в «ГК Агро-Белогорье»?
Вчера, 14:44
Да, у туризма в Белгороде тяжёлый период: на Александра Халаимова жалуются клиенты
Вчера, 12:52
В суши-баре объяснили ситуацию с салфетками в цветах российского флага
Вчера, 12:21
«Сохранит производство»: Клепиков отметил значимость создания ОЭЗ в Шебекино
Вчера, 13:51
«Оазис» вместо пыли: цемзавод в Белгороде хотели закрыть восемь лет назад
Вчера, 09:14