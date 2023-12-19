В Белгороде задержали шестерых полицейских за «слив информации»

Posted Вчера, 22:09
Published Вчера, 22:09
Modified Вчера, 22:18
Updated Вчера, 22:18
Задержанные доставлены в следственный комитет. По предварительной информации, они работают участковыми в отделе полиции номер один.
По данным ТГ-канала, следователи подозревают полицейских в сливе информации ритуальщикам.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, в настоящее время по факту возможных неправомерных действий сотрудников полиции проводится служебная проверка.
Если их вина подтвердится, должностные лица понесут наказание в установленном законом порядке, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось о бывших сотрудниках белгородской полиции, которых заподозрили в мошенничестве. Правоохранители предложили фигуранту уголовного дела о незаконном обороте наркотиков смягчить наказание. За это они попросили 200 тыс. рублей. При этом в действительности полицейские никак не могли повлиять на исход дела.
Подозреваемый белгородец согласился и передал сумму. Деньги правоохранители потратили по своему усмотрению.
По информации пресс-службы УМВД, полицейские уволены по отрицательным основаниям.
Ранее в регионе осудили двоих бывших правоохранителей. Уголовное дело против экс-полицейских возбудили после истории с задержанным и избитым белгородцем.