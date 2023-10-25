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Posted 25 октября, 13:31

Published 25 октября, 13:31

Modified 25 октября, 13:33

Updated 25 октября, 13:33

В Белгороде продлили срок пользования помещением участковому пункту полиции

В Белгороде продлили срок пользования помещением участковому пункту полиции

25 октября 2023, 13:31
Фото: 1MI
Решение приняли депутаты горсовета. Нежилое помещение передали в безвозмездное пользование на пять лет.

В ходе очередного заседания депутаты горсовета предоставили УМВД России по Белгороду в безвозмездное пользование сроком на пять лет нежилое помещение площадью 77,6 кв. м. Оно находится на ул. Будённого, 6.

В помещении будет размещаться участковый пункт полиции №3. Как отметила руководитель комитета имущественных и земельных отношений администрации областного центра Кристина Пасика, нежилое помещение находится в безвозмездном пользовании УМВД России по Белгороду с 2013 года. Предыдущий договор истёк, поэтому ведомство попросило предоставить помещение на новый срок.

В соответствии с федеральным законом к вопросам местного значения городского округа относятся полномочия по предоставлению помещений для работы на обслуживаемом административном участке сотруднику, замещающему должность участкового-уполномоченного полиции. То есть это обеспечение служебным помещением.
Кристина Пасика
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#Имущество#Администрация#Новости Белгорода#Федеральный закон#Белгород#Кристина Семенчук#Городской округ#Земельные отношения#Безвозмездное пользование
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