В Белгороде продлили срок пользования помещением участковому пункту полиции

Posted 25 октября, 13:31
Published 25 октября, 13:31
Modified 25 октября, 13:33
Updated 25 октября, 13:33
В ходе очередного заседания депутаты горсовета предоставили УМВД России по Белгороду в безвозмездное пользование сроком на пять лет нежилое помещение площадью 77,6 кв. м. Оно находится на ул. Будённого, 6.
В помещении будет размещаться участковый пункт полиции №3. Как отметила руководитель комитета имущественных и земельных отношений администрации областного центра Кристина Пасика, нежилое помещение находится в безвозмездном пользовании УМВД России по Белгороду с 2013 года. Предыдущий договор истёк, поэтому ведомство попросило предоставить помещение на новый срок.
В соответствии с федеральным законом к вопросам местного значения городского округа относятся полномочия по предоставлению помещений для работы на обслуживаемом административном участке сотруднику, замещающему должность участкового-уполномоченного полиции. То есть это обеспечение служебным помещением.
Кристина Пасика