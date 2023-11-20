Двое экс-полицейских попали под суд за задержанного и избитого белгородца

Белгородский суд приговорил двоих экс-полицейских к тюремным срокам

История произошла в Старом Осколе. В следкоме заявили, что гражданина остановили без причины. Прокуратура уточняет, что избивали мужчину в том числе в служебном кабинете. В УМВД тем временем добавили, что приговор в силу не вступил и что непосредственных руководителей экс-полицейских наказали.

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