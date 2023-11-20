Двое экс-полицейских попали под суд за задержанного и избитого белгородца

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Происшествие случилось ночью 2 октября 2022 года в Старом Осколе. В СК установили, что полицейские остановили 52-летнего мужчину и заявили, что он совершил административное нарушение. При этом местный житель ничего не нарушал.
Следком сообщает, что полицейские незаконно применили в отношении оскольчанина насилие. Помимо этого, на него без оснований надели наручники.
Прокуратура уточняет, что полицейские «причинили физическую силу, удерживая его, нанесли потерпевшему не менее двух ударов коленом в область груди». Уже в служебном кабинете УМВД по Старому Осколу подсудимые нанесли не менее 14 ударов ногами по разным частям тела мужчины.
Против теперь уже экс-полицейских возбудили уголовные дела за превышение должностных полномочий, совершённое с применением насилия, спецсредств, группой лиц из иной личной заинтересованности (п. п. а, б, г, е ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Одного бывшего сотрудника патрульно-постовой службы приговорили к четырём годам лишения свободы. Его бывшему коллеге назначили 3,5 года тюрьмы. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии общего режима. Помимо этого, подсудимым запретили занимать должность в правоохранительных органах на 2,5 года.
В пресс-службе регионального УМВД добавили, что приговор ещё не вступил в силу.
Установлено, что 2 октября 2022 года в здании УМВД России по городу Старому Осколу были причинены телесные повреждения доставленному за совершение административного правонарушения гражданину. Вина двух бывших сотрудников патрульно-постовой службы доказана.
пресс-служба УМВД России по Белгородской области
В полиции добавили, что непосредственных руководителей бывших правоохранителей привлекли к дисциплинарной ответственности.