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Published Сегодня, 13:53

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Полиция

Двое экс-полицейских попали под суд за задержанного и избитого белгородца

20 ноября 2023, 13:53
Фото: 1MI
Полиция

Белгородский суд приговорил двоих экс-полицейских к тюремным срокам

История произошла в Старом Осколе. В следкоме заявили, что гражданина остановили без причины. Прокуратура уточняет, что избивали мужчину в том числе в служебном кабинете. В УМВД тем временем добавили, что приговор в силу не вступил и что непосредственных руководителей экс-полицейских наказали.

Происшествие случилось ночью 2 октября 2022 года в Старом Осколе. В СК установили, что полицейские остановили 52-летнего мужчину и заявили, что он совершил административное нарушение. При этом местный житель ничего не нарушал.

Следком сообщает, что полицейские незаконно применили в отношении оскольчанина насилие. Помимо этого, на него без оснований надели наручники.

Прокуратура уточняет, что полицейские «причинили физическую силу, удерживая его, нанесли потерпевшему не менее двух ударов коленом в область груди». Уже в служебном кабинете УМВД по Старому Осколу подсудимые нанесли не менее 14 ударов ногами по разным частям тела мужчины.

Против теперь уже экс-полицейских возбудили уголовные дела за превышение должностных полномочий, совершённое с применением насилия, спецсредств, группой лиц из иной личной заинтересованности (п. п. а, б, г, е ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Одного бывшего сотрудника патрульно-постовой службы приговорили к четырём годам лишения свободы. Его бывшему коллеге назначили 3,5 года тюрьмы. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии общего режима. Помимо этого, подсудимым запретили занимать должность в правоохранительных органах на 2,5 года.

В пресс-службе регионального УМВД добавили, что приговор ещё не вступил в силу.

Установлено, что 2 октября 2022 года в здании УМВД России по городу Старому Осколу были причинены телесные повреждения доставленному за совершение административного правонарушения гражданину. Вина двух бывших сотрудников патрульно-постовой службы доказана.
пресс-служба УМВД России по Белгородской области

В полиции добавили, что непосредственных руководителей бывших правоохранителей привлекли к дисциплинарной ответственности.

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