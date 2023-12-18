Успеют до Нового года? Стало известно, когда подешевеют куриные яйца

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
«Руспродсоюз» ожидает снижения цен на яйца в России, однако только после Нового года. Это связано в том числе с открытием импорта, утверждает зампредседателя правления ассоциации Дмитрий Леонов.
По словам эксперта, цены стабилизируют в результате договорённости с торговыми сетями. Дополнительно на цены повлияет и открытие импорта, считает Леонов.
По данным ассоциации, цена на десяток яиц в среднем превысила 121 рубль. Как пояснил специалист, это связано с дефицитом объёмов продукции. Летом птицеводам приходилось продавать яйца ниже себестоимости, отчасти это и привело к текущей ситуации.
Как пишет издание, с начала года стоимость яиц выросла на 36,54%. В ноябре ФАС направила запросы производителям яиц о формировании цен. Добавим, что в Росстате сообщили, что в период с 5 по 11 декабря цены на яйца выросли на 4,6%, а с начала года — на 46,18%.
Ранее на вопрос о том, почему яйца в стране стали такими дорогими, отвечал президент Владимир Путин. По его словам, это связано с повышением доходов и спроса. Также вовремя не открыли импорт в должной мере, заключил Путин.
Добавим, что ещё в середине ноября белгородцы жаловались на стоимость куриных яиц в магазинах. Уже тогда в одном из крупных гипермаркетов десяток стоил около 150 рублей.