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Яйца

Успеют до Нового года? Стало известно, когда подешевеют куриные яйца

18 декабря 2023, 10:44
Фото: 1MI
Яйца

Эксперты ожидают снижения цен на яйца в России

Предполагается, что снижения цен следует ожидать после Нового года, в частности, из-за открытия импорта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на зампредседателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Леонова.

«Руспродсоюз» ожидает снижения цен на яйца в России, однако только после Нового года. Это связано в том числе с открытием импорта, утверждает зампредседателя правления ассоциации Дмитрий Леонов.

По словам эксперта, цены стабилизируют в результате договорённости с торговыми сетями. Дополнительно на цены повлияет и открытие импорта, считает Леонов.

По данным ассоциации, цена на десяток яиц в среднем превысила 121 рубль. Как пояснил специалист, это связано с дефицитом объёмов продукции. Летом птицеводам приходилось продавать яйца ниже себестоимости, отчасти это и привело к текущей ситуации.

Как пишет издание, с начала года стоимость яиц выросла на 36,54%. В ноябре ФАС направила запросы производителям яиц о формировании цен. Добавим, что в Росстате сообщили, что в период с 5 по 11 декабря цены на яйца выросли на 4,6%, а с начала года — на 46,18%.

Ранее на вопрос о том, почему яйца в стране стали такими дорогими, отвечал президент Владимир Путин. По его словам, это связано с повышением доходов и спроса. Также вовремя не открыли импорт в должной мере, заключил Путин.

Добавим, что ещё в середине ноября белгородцы жаловались на стоимость куриных яиц в магазинах. Уже тогда в одном из крупных гипермаркетов десяток стоил около 150 рублей.

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#Экономика#Владимир Путин#Продукты#Яйца#Цены#Россия#Наталья Корявых#Снижение цен#Руспродсоюз
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