Успеют до Нового года? Стало известно, когда подешевеют куриные яйца

Как пишет издание, с начала года стоимость яиц выросла на 36,54%. В ноябре ФАС направила запросы производителям яиц о формировании цен. Добавим, что в Росстате сообщили, что в период с 5 по 11 декабря цены на яйца выросли на 4,6%, а с начала года — на 46,18%.