В Росстате рассказали, как сильно подорожали куриные яйца за неделю

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
В период с 5 по 11 декабря в среднем по России цены на куриные яйца выросли на 4,6%. При этом в 49 регионах стоимость увеличилась на 0,2-5%, в 33 регионах — на 5,1-13,5%. Зато в Забайкальском крае и Еврейской автономной области цены не изменились, а в Тюменской область даже снизились — на 0,8%.
Однако повышение цен наблюдалось не только на яйца. Дороже стоить стали огурцы — на 9,6%, морковь — на 1,2%, лук репчатый — на 1%, свёкла столовая — на 0,9%, яблоки — на 0,8%, капуста белокочанная — на 0,7%, помидоры и картофель — на 0,3%.
Тем не менее некоторые продукты подешевели. Так, снизился ценник на сахар-песок — на 0,8%, мясо кур, пшено и чай чёрный — на 0,4%, свинину и гречку — на 0,3%, масло подсолнечное — на 0,2%, творог — на 0,1%.
Отметим, что белгородцев тоже возмущает повышение цен на яйца. Из-за этого на фермерских ярмарках стали собираться большие очереди: многие жители покупали сразу четыре десятка яиц. Но бывшая замгубернатора Юлия Щедрина заявила, что теперь в руки будут выдавать не более двух десятков.
Даже президент России Владимир Путин в ходе большой прямой линии прокомментировал высокие цены на яйца.