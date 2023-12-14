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Яйца

В Росстате рассказали, как сильно подорожали куриные яйца за неделю

14 декабря 2023, 11:57
Фото: 1MI
Яйца

Куриные яйца продолжают дорожать

Специалисты Росстата оценили обстановку с ценами на продукты. Оказалось, что за неделю декабря цены на яйца повысились почти на 5%. При этом подорожание коснулось ещё восьми продуктов питания.

В период с 5 по 11 декабря в среднем по России цены на куриные яйца выросли на 4,6%. При этом в 49 регионах стоимость увеличилась на 0,2-5%, в 33 регионах — на 5,1-13,5%. Зато в Забайкальском крае и Еврейской автономной области цены не изменились, а в Тюменской область даже снизились — на 0,8%.

Однако повышение цен наблюдалось не только на яйца. Дороже стоить стали огурцы — на 9,6%, морковь — на 1,2%, лук репчатый — на 1%, свёкла столовая — на 0,9%, яблоки — на 0,8%, капуста белокочанная — на 0,7%, помидоры и картофель — на 0,3%.

Тем не менее некоторые продукты подешевели. Так, снизился ценник на сахар-песок — на 0,8%, мясо кур, пшено и чай чёрный — на 0,4%, свинину и гречку — на 0,3%, масло подсолнечное — на 0,2%, творог — на 0,1%.

Отметим, что белгородцев тоже возмущает повышение цен на яйца. Из-за этого на фермерских ярмарках стали собираться большие очереди: многие жители покупали сразу четыре десятка яиц. Но бывшая замгубернатора Юлия Щедрина заявила, что теперь в руки будут выдавать не более двух десятков.

Даже президент России Владимир Путин в ходе большой прямой линии прокомментировал высокие цены на яйца.

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#Белгородская область#Экономика#Продукты#Яйца#Цены#Росстат#Подорожание#Александра Склярова
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