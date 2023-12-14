В Росстате рассказали, как сильно подорожали куриные яйца за неделю

В период с 5 по 11 декабря в среднем по России цены на куриные яйца выросли на 4,6%. При этом в 49 регионах стоимость увеличилась на 0,2-5%, в 33 регионах — на 5,1-13,5%. Зато в Забайкальском крае и Еврейской автономной области цены не изменились, а в Тюменской область даже снизились — на 0,8%.