«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца

Путин объяснил ситуацию с подорожавшими яйцами

Владимир Путин объяснил ситуацию с подорожавшими яйцами просчётом правительства. По его словам, спрос вырос, но производство не успевало за пожеланиями потребителей, а импорт в должном объёме вовремя не увеличили.