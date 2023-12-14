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Published Сегодня, 11:22

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Яйца

«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца

14 декабря 2023, 11:22
Фото: 1MI
Яйца

Путин объяснил ситуацию с подорожавшими яйцами

Владимир Путин объяснил ситуацию с подорожавшими яйцами просчётом правительства. По его словам, спрос вырос, но производство не успевало за пожеланиями потребителей, а импорт в должном объёме вовремя не увеличили.

Россияне просят Владимира Путина ответить на вопрос, почему так сильно подорожали куриные яйца. Цена за десяток сейчас часто превышает 100 рублей.

Совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства [Дмитрием Патрушевым — прим. ред.]. Спрашивал, как у него с яйцами. Говорит, что всё в порядке. Это прямая речь, честно. А вот у граждан, говорю, есть проблемы: рост цен на яйцо на 40%.
Владимир Путин

По словам президента, на ситуацию повлияли несколько факторов. В том числе речь идёт о небольшом, но всё-таки повышении доходов. Спрос на товар тоже увеличился.

«Я сам с удовольствие яичницу ем. В своё время мог 10 яиц сразу с утра навернуть», — поделился Путин.

Однако объёмы производства не успели за растущим спросом, подчеркнул глава государства. К тому же, вовремя не открыли импорт в должной мере.

Сожалею, но это сбой в работе правительства. Обещаю, что в ближайшее время ситуация будет исправлена.
Владимир Путин

Напомним, что яйца в РФ собираются поставлять из Турции и Азербайджана.

Ранее подорожавшим продуктом заинтересовались антимонопольщики и прокуроры. В регионах планировали провести проверки. Подорожание яиц заметили и в Белгородской области.

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