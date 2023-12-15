Из Белгородской области в другие страны увозят жир, кишечное сырьё и яйца

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Белгородская область увеличила объём животноводческой продукции на экспорт. С начала года из региона за рубеж вывезли 210,7 тыс. тонн товара — 5947 партий. Это на 400 партий больше, чем в аналогичный период прошлого года.
По информации Россельхознадзора, 176,7 тыс. тонн кормов и кормовых добавок из Белгородской области отправили в страны Евросоюза, Китай, Вьетнам, Грузию, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Монголию, Турцию, а также Абхазию. Также экспортировали сырьё животного происхождения и технический жир. В Евросоюз с начала текущего года отправили 14,5 тыс. тонн указанной продукции.
Из региона экспортировали 7,9 тыс. тонн мяса птицы и свинины, 8,6 тыс. тонн молочной продукции. Последнюю закупает в том числе Израиль.
Кроме того, в 2023 году область начала продавать инкубационное яйцо в Таджикистан и Азербайджан. Отправили уже почти 5 млн штук.