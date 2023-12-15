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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Яйца

Из Белгородской области в другие страны увозят жир, кишечное сырьё и яйца

15 декабря 2023, 13:04
Фото: 1MI
Яйца

210 тысяч тонн белгородской животноводческой продукции отправили за границу

Управление Россельхознадзора опубликовало статистику по экспорту животноводческой продукции из Белгородской области в страны Евросоюза, Китай и ряд других государств. Из региона вывозят корма и кормовые добавки, молочную продукцию, мясо, инкубационные яйца.

Белгородская область увеличила объём животноводческой продукции на экспорт. С начала года из региона за рубеж вывезли 210,7 тыс. тонн товара — 5947 партий. Это на 400 партий больше, чем в аналогичный период прошлого года.

По информации Россельхознадзора, 176,7 тыс. тонн кормов и кормовых добавок из Белгородской области отправили в страны Евросоюза, Китай, Вьетнам, Грузию, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Монголию, Турцию, а также Абхазию. Также экспортировали сырьё животного происхождения и технический жир. В Евросоюз с начала текущего года отправили 14,5 тыс. тонн указанной продукции.

Из региона экспортировали 7,9 тыс. тонн мяса птицы и свинины, 8,6 тыс. тонн молочной продукции. Последнюю закупает в том числе Израиль.

Кроме того, в 2023 году область начала продавать инкубационное яйцо в Таджикистан и Азербайджан. Отправили уже почти 5 млн штук.

В Белгородской области снизились объёмы экспорта
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#Белгородская область#Экономика#Яйца#Продукция#Экспорт#Молочная продукция#Белгород#Наталья Корявых
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