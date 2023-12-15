Трое белгородцев сгорели в один день

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
В результате пожара 14 декабря погибли мужчины 75 и 47 лет. Возгорание произошло в жилом доме в селе Насоново Валуйского горокруга. Дальнейшие подробности трагедии не уточняются.
Ещё один 69-летний мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Терновке Яковлевского горокруга. Подробности происшествия не сообщаются.
Как добавили в МЧС, всего за сутки на территории региона зарегистрировали семь пожаров. Огонь повредил четыре дома, сарай, офисное здание и мусоросборную камеру.
Напомним, в Прибрежном в Новооскольском горокруге в двухкомнатной квартире погиб мужчина. Трагедия случилась из-за пожара. Мужчина на тот момент был третьей жертвой в регионе за неделю.