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Published Сегодня, 10:15

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Updated Сегодня, 10:17

Фото сгенерировано нейросетью

Трое белгородцев сгорели в один день

15 декабря 2023, 10:15
Фото: Midjourney
Фото сгенерировано нейросетью

В Белгородской области из-за пожаров в домах погибли трое мужчин

Возгорание произошло в жилом доме в Валуйском горокруге, сообщили в региональном ГУ МЧС. Дальнейшие подробности трагедии не уточняются.
Сюжет
Пожар

В результате пожара 14 декабря погибли мужчины 75 и 47 лет. Возгорание произошло в жилом доме в селе Насоново Валуйского горокруга. Дальнейшие подробности трагедии не уточняются.

Ещё один 69-летний мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Терновке Яковлевского горокруга. Подробности происшествия не сообщаются.

Как добавили в МЧС, всего за сутки на территории региона зарегистрировали семь пожаров. Огонь повредил четыре дома, сарай, офисное здание и мусоросборную камеру.

Напомним, в Прибрежном в Новооскольском горокруге в двухкомнатной квартире погиб мужчина. Трагедия случилась из-за пожара. Мужчина на тот момент был третьей жертвой в регионе за неделю.

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#Белгородская область#Происшествия#Пожар#Гибель#Белгород#Наталья Корявых#Валуйский горокруг#Яковлевский горокруг
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