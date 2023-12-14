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Кино, Александр Мизёв

Александр Мизёв: в каких фильмах и сериалах снялся уроженец Белгородской области?

14 декабря 2023, 04:07
Фото: Кадр из сериала «Этерна»
Кино, Александр Мизёв

В сериале «Убить Риту» главную роль сыграл актёр родом из Белгородкой области

Один из читателей Бел.Ру поделился интересный информацией. Оказывается, среди актёров нашёлся уроженец Белгородской области. Это Александр Мизёв, который родился в Губкине 22 октября 1991 года. Однако, когда мальчику было 8 лет, он и его семья переехали в Москву.

Об этом факте читательница узнала благодаря сериалу «Убить Риту». Молодой человек исполняет в картине одну из главных ролей — бандита Вольтера. Именно ему криминальные авторитеты поручают устранить девушку по имение Рита.

Александр Мизёв в роли Вольтера в сериале "Убить Риту"Александр Мизёв в роли Вольтера в сериале "Убить Риту"
Александр Мизёв в роли Вольтера в сериале "Убить Риту"Александр Мизёв в роли Вольтера в сериале "Убить Риту"
Александр Мизёв в роли Вольтера в сериале «Убить Риту»Александр Мизёв в роли Вольтера в сериале «Убить Риту»
Александр Мизёв в роли Вольтера в сериале "Убить Риту"
Фото: Кадры из сериала "Убить Риту"

На официальном сайте театра «Ленком Марка Захарова», в котором, однако, актёр не работает с 2020 года, указано, что Александр в 2011 году смог поступить в ГИТИС на факультет режиссуры, где стал участником актёрской группы под наставничеством Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова. А также то, что на протяжении двух лет, в период с 2014 по 2016 годы, белгородец жил и работал на территории Европы. Там Мизёв проходил обучение в Берлине, в университете Гумбольдта.

Кинодебют Александра Мизёва состоялся в фильме «Связанные чувства» в 2015 году. В нём он исполнил роль персонажа по имени Алекс. Также актёра можно было увидеть в «Дуэлянте», который получил «Золотого орла». В фильме он предстал в роли одного из тюремщиков. Получил Александр и роль в фильме «Маша» — бандита Андрея Зюзина. А если вы смотрели сериал «Этерна», то легко узнаете в уроженце Губкина одноглазого монаха из Агариса.

Александр Мизёв в роли Андрея ЗюзинаАлександр Мизёв в роли Андрея Зюзина
Александр Мизёв на съёмках фильма «Маша»Александр Мизёв на съёмках фильма «Маша»
Александр Мизёв в роли монаха из Агариса в сериале «Этерна»Александр Мизёв в роли монаха из Агариса в сериале «Этерна»
Александр Мизёв в роли Андрея Зюзина
Фото: Кадр из фильма «Ааша»

Наиболее важными работами, в которых принимал участие, актёр считает сериал «Югрюм-река» (роль поручика Игоря Борзятникова), «Переговорщик» и «The Тёлки». В последнем он сыграл Кузнецова.

Александр Мизёв в роли Кузнецова в «The Тёлки»Александр Мизёв в роли Кузнецова в «The Тёлки»
Александр Мизёв в сериале «Переговорщик»Александр Мизёв в сериале «Переговорщик»
Александр Мизёв в роли Кузнецова в «The Тёлки»
Фото: Кадр из сериала «The Тёлки»

Другие фильмы и роли:

  • «Страсти по Матвею» — Кир;
  • «Сансара» — Неверов;
  • «И снова здравствуйте! -2» — молодой охотник;
  • «Белый кит» — Галоген;
  • «Ева»;
  • «Последний трек»;
  • «Портрет незнакомца»;
  • «Белой дороги!».
«Последний трек»«Последний трек»
"Страсти по Матвею""Страсти по Матвею"
"Страсти по Матвею""Страсти по Матвею"
"Ева""Ева"
«Последний трек»
Фото: Кадр из «Последний трек»

Ещё несколько кинокартин с участием Александра Мизёва в качества актёра находятся в стадии производства:

Будущие работы с участием Александра МизёваБудущие работы с участием Александра Мизёва
Будущие работы с участием Александра Мизёва
Фото: Кино-Театр.Ру

Кстати в своём портфолио актёр зачастую указывает несколько отличительных внешних черт. Это богатое воображение, пирсинг и татуировки.

Ранее редакция Бел.Ру уже рассказывала, кого из земляков белгородцы могут увидеть на больших экранах и сценах театров. И да, это не только Борис Леонов, Николай Сличенко, Владимир Басов, Станислав Рядинский, Игорь Евтушенко и Михаил Щепкин. Среди актёров-белгородцев есть звёзды «Не родись красивой», «Алиса больше не может ждать» и «Сама дура», «Девушки с Макаровым» и «Одноклассники смерти» и другие.

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