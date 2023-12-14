Александр Мизёв: в каких фильмах и сериалах снялся уроженец Белгородской области?

На официальном сайте театра «Ленком Марка Захарова», в котором, однако, актёр не работает с 2020 года, указано, что Александр в 2011 году смог поступить в ГИТИС на факультет режиссуры, где стал участником актёрской группы под наставничеством Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова. А также то, что на протяжении двух лет, в период с 2014 по 2016 годы, белгородец жил и работал на территории Европы. Там Мизёв проходил обучение в Берлине, в университете Гумбольдта.