Александр Мизёв: в каких фильмах и сериалах снялся уроженец Белгородской области?

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
Об этом факте читательница узнала благодаря сериалу «Убить Риту». Молодой человек исполняет в картине одну из главных ролей — бандита Вольтера. Именно ему криминальные авторитеты поручают устранить девушку по имение Рита.
На официальном сайте театра «Ленком Марка Захарова», в котором, однако, актёр не работает с 2020 года, указано, что Александр в 2011 году смог поступить в ГИТИС на факультет режиссуры, где стал участником актёрской группы под наставничеством Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова. А также то, что на протяжении двух лет, в период с 2014 по 2016 годы, белгородец жил и работал на территории Европы. Там Мизёв проходил обучение в Берлине, в университете Гумбольдта.
Кинодебют Александра Мизёва состоялся в фильме «Связанные чувства» в 2015 году. В нём он исполнил роль персонажа по имени Алекс. Также актёра можно было увидеть в «Дуэлянте», который получил «Золотого орла». В фильме он предстал в роли одного из тюремщиков. Получил Александр и роль в фильме «Маша» — бандита Андрея Зюзина. А если вы смотрели сериал «Этерна», то легко узнаете в уроженце Губкина одноглазого монаха из Агариса.
Наиболее важными работами, в которых принимал участие, актёр считает сериал «Югрюм-река» (роль поручика Игоря Борзятникова), «Переговорщик» и «The Тёлки». В последнем он сыграл Кузнецова.
Другие фильмы и роли:
Ещё несколько кинокартин с участием Александра Мизёва в качества актёра находятся в стадии производства:
Кстати в своём портфолио актёр зачастую указывает несколько отличительных внешних черт. Это богатое воображение, пирсинг и татуировки.
Ранее редакция Бел.Ру уже рассказывала, кого из земляков белгородцы могут увидеть на больших экранах и сценах театров. И да, это не только Борис Леонов, Николай Сличенко, Владимир Басов, Станислав Рядинский, Игорь Евтушенко и Михаил Щепкин. Среди актёров-белгородцев есть звёзды «Не родись красивой», «Алиса больше не может ждать» и «Сама дура», «Девушки с Макаровым» и «Одноклассники смерти» и другие.