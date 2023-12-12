«Купить женские к…»: интригующая вкладка попала в документы УКС Белгорода

В документы закупки белгородского управления попал личный запрос сотрудника

В прикреплённых документах одной из госзакупок, автором которой является белгородское УКС, журналистка Бел.Ру заметила кое-что интересное. Ещё интереснее то, что это не совсем официальный документ, а его скриншот с экрана одного из сотрудников управления. Увлекательное занятие между делом.