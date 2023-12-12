«Купить женские к…»: интригующая вкладка попала в документы УКС Белгорода

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Карточка закупки имеется, вложение с прикреплёнными документами тоже. А вот среди них и «притаился» тот самый скриншот экрана сотрудника (хотя, вероятно, сотрудницы) управления капстроительства по Белгороду. И загадочная вкладка на панели задач. С названием «Купить женские к…».
Первая мысль редакции Бел.Ру — колготки или кроссовки? Стало даже очень любопытно. Поэтому за помощью обратились к поисковым системам. Проще не стало, т. к. появились новые варианты к уже имеющимся. Кроссовки, кеды, казаки, колготки. А может «женские комбинезоны»? Наверное, нужно делать уточняющий запрос в мэрию.