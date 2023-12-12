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Управление капитального строительства

«Купить женские к…»: интригующая вкладка попала в документы УКС Белгорода

12 декабря 2023, 13:30
Фото: 1MI
Управление капитального строительства

В документы закупки белгородского управления попал личный запрос сотрудника

В прикреплённых документах одной из госзакупок, автором которой является белгородское УКС, журналистка Бел.Ру заметила кое-что интересное. Ещё интереснее то, что это не совсем официальный документ, а его скриншот с экрана одного из сотрудников управления. Увлекательное занятие между делом.

Карточка закупки имеется, вложение с прикреплёнными документами тоже. А вот среди них и «притаился» тот самый скриншот экрана сотрудника (хотя, вероятно, сотрудницы) управления капстроительства по Белгороду. И загадочная вкладка на панели задач. С названием «Купить женские к…».

«Купить женские к…» в УКС Белгорода«Купить женские к…» в УКС Белгорода
«Купить женские к…» в УКС Белгорода«Купить женские к…» в УКС Белгорода
«Купить женские к…» в УКС Белгорода
Фото: Единая информационная система в сфере закупок

Первая мысль редакции Бел.Ру — колготки или кроссовки? Стало даже очень любопытно. Поэтому за помощью обратились к поисковым системам. Проще не стало, т. к. появились новые варианты к уже имеющимся. Кроссовки, кеды, казаки, колготки. А может «женские комбинезоны»? Наверное, нужно делать уточняющий запрос в мэрию.

Поиск «купить женские к»Поиск «купить женские к»
Поиск «купить женские к»Поиск «купить женские к»
Поиск «купить женские к»
Фото: Яндекс
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#Город#Общество#Белгородская область#Казаки#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород#Татьяна Лукащева#Управление капитального строительства
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