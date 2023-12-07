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Сайты объявлений

Счастье за donate: в Белгороде появился очередной «мастер духовных практик»

7 декабря 2023, 06:44
Фото: 1MI
Сайты объявлений

В Белгороде всё больше желающих сделать людей «счастливыми»

Сайты объявлений не перестают поражать. В этот раз на просторах интернета появилось объявление «Мастера Духовных и Энергетическиx Практик». В Белгороде она оказалась, чтобы «набраться сил и помочь тем, кто нуждается в её помощи».

Объявление появилось на сайте 13 ноября. В нём женщина пишет, что открыла в Белгороде набор в группу по своей авторской практике, которая называется «Творцы Счастья». Она подразумевает медитации-погружения, «где мы вместе будем практиковаться, медитировать, общаться и развиваться». Мастер рассказывает, что вернулась на малую родину, чтобы набраться сил от Земли Рода, поделиться Знаниями и помочь всем нуждающимся. Ещё один авторский «Марафон желаний»?

Кроме медитаций, члены белгородской группы вместе с Мастером духовных практик работают с непальскими поющими чашами, шаманским бубном, учатся самостоятельно «вытаскивать себя из деструктивных энерго-эмоциональных ситуаций и переживаний».

Счастье для белгородцевСчастье для белгородцев
Счастье для белгородцев
Фото: Авито

Анна Светлица убеждает в своём опыте работы более 15 лет. По её заявлению, онлайн-практики и офлайн-практики в Москве и Сочи добились успеха и зарекомендовали себя в роли качественного инструмента помощи при выходе из сложных жизненных ситуаций. Кроме того, «Творцы Счастья» якобы могут помочь, когда необходимо улучшить здоровье, войти в гармонию со своим внутренним миром, исполнить мечты и желания или просто омолодиться.

На встречах в вечера воскресенья группа будет стремиться к созданию «Круга Творцов Своего Счастья». Или, как, возможно, сказала бы Елена Блиновская, создаст «Дом исполнения желаний», как некогда сделала на канале ТВ-3. Однако более десяти человек взять на свой курс не получится, потому что иначе провести индивидуальную работу получится не с каждым. Приглашают и новичков, и опытных.

«Вы получите простые, но очень эффективные техники и практики на каждый день. Выйдете на новый уровень духовного и психологического развития. Я добавляю вас в закрытую группу, где каждый день мы делимся полезной информацией, делаем на таро прогнозы дня, рассказываем о результатах практики»
Анна Светлица, Мастер Духовных Практик

Также Мастер обещает, что обязательно поделится своими знаниями по омоложению организма, проведёт уникальные мастер-классы по созданию программных свечей и украшений-оберегов. Посвятит в тайны травничества и раскроет другие секреты красоты, молодости и счастья. А вот стоимость одного занятия — «Dоnаtе». В самом объявлении Анны Светлицы указана сумма от 500 рублей за услугу.

Напомним, что схожие практики отмечались и у популярной среди женской аудитории блогера Елены Блиновской. Её марафоны — это специальные программы, в рамках которых участники выполняют различные задания. Например, составляют список своих желаний или дел, с которыми им сложно справиться. Продолжительность марафонов обычно составляет около месяца, и их стоимость может быть до 10 тысяч рублей. Если участник решит вложить ещё больше денег, то он получит возможность работать с персональным тренером. Так, занятия приносили примерно два миллиарда рублей в год.

Ранее блогера задержали при попытке отправиться в Беларусь. После продления срока домашнего ареста женщина останется под контролем до 26 января 2024 года, как было решено Замоскворецким судом Москвы. Ей предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму в 918 миллионов рублей. Также проводится проверка по вопросу оплаты налогов за 2022 год.

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