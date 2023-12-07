Счастье за donate: в Белгороде появился очередной «мастер духовных практик»

Напомним, что схожие практики отмечались и у популярной среди женской аудитории блогера Елены Блиновской. Её марафоны — это специальные программы, в рамках которых участники выполняют различные задания. Например, составляют список своих желаний или дел, с которыми им сложно справиться. Продолжительность марафонов обычно составляет около месяца, и их стоимость может быть до 10 тысяч рублей. Если участник решит вложить ещё больше денег, то он получит возможность работать с персональным тренером. Так, занятия приносили примерно два миллиарда рублей в год.