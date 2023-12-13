Вернувшийся из зоны СВО белгородский учитель ОБЖ получил премию

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Заместитель председателя фонда «Защитники Отечества» Алексей Романов наградил победителей Национальной общественно-профессиональной премии «Признание-2023». В одной из пяти номинаций — «Учитель — Защитник Отечества» — победил белгородец Максим Пьяникин.
Максим Пьяникин живёт в Волоконовском районе и работает учителем ОБЖ в Пятницкой школе. Какое-то время мужчина был бойцом в зоне специальной военной операции, но уже вернулся домой. Его наградили медалью Суворова.
Напомним, что в конце ноября главе Шебекинского округа Владимиру Жданову вручили орден Мужества. В начале декабря стало известно о победе чиновника в специальной номинации премии «Мы вместе» — он стал «Человеком года».