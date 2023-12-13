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Максим Пьяникин

Вернувшийся из зоны СВО белгородский учитель ОБЖ получил премию

13 декабря 2023, 11:14
Фото: группа ВК «Защитники Отечества | Белгородская область»
Максим Пьяникин

Белгородский ветеран СВО получил премию «Признание–2023»

Награду получил учитель ОБЖ из Пятницкой школы Волоконовского района. Награждение Максима Пьяникина прошло в Москве в рамках Национальной общественно-профессиональной премии «Признание–2023». Всего в число лучших вошли 29 ветеранов СВО из разных российских регионов.

Заместитель председателя фонда «Защитники Отечества» Алексей Романов наградил победителей Национальной общественно-профессиональной премии «Признание-2023». В одной из пяти номинаций — «Учитель — Защитник Отечества» — победил белгородец Максим Пьяникин.

Максим Пьяникин живёт в Волоконовском районе и работает учителем ОБЖ в Пятницкой школе. Какое-то время мужчина был бойцом в зоне специальной военной операции, но уже вернулся домой. Его наградили медалью Суворова.

Напомним, что в конце ноября главе Шебекинского округа Владимиру Жданову вручили орден Мужества. В начале декабря стало известно о победе чиновника в специальной номинации премии «Мы вместе» — он стал «Человеком года».

Максим ПьяникинМаксим Пьяникин
Максим ПьяникинМаксим Пьяникин
Максим Пьяникин
Фото: группа ВК «Защитники Отечества | Белгородская область»
Сначала орден, теперь — премия: глава Шебекинского округа стал «человеком года»
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