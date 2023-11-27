Главу района в белгородском приграничье наградили в Кремле

Сергей Бикетов получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени

В Москве отметили его «беззаветное служение Отечеству» и «чёткую координацию в особых условиях», сообщили в пресс-службе областного правительства. Награды от имени президента Бикетову вручили Сергей Кириенко и Марат Хуснуллин. Орден получил и замгубернатора Сергей Довгалюк.