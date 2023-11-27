Главу района в белгородском приграничье наградили в Кремле

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
Глава Волоконовского района Сергей Бикетов получил госнаграду в Кремле. Ему вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Глава государства Владимир Путин отметил «беззаветное служение Отечеству» Бикетова и «чёткую координацию деятельности в особых условиях приграничного района».
Награды вручали первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и зампредседателя правительства Марат Хуснуллин.
Кроме Бикетова, награду получил замгубернатора по ЖКХ Сергей Довгалюк. Ему вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Довгалюк получил награду за восстановление города в ЛНР, гумпомощь жителям ДНР, помощь участникам спецоперации.
Награду ранее получил и глава другого приграничного района — Шебекинского горокруга. Владимиру Жданову вручили орден Мужества.