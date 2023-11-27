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Published Сегодня, 07:08

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Награждение в Кремле

Главу района в белгородском приграничье наградили в Кремле

27 ноября 2023, 07:08
Фото: правительство Белгородской области
Награждение в Кремле

Сергей Бикетов получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени

В Москве отметили его «беззаветное служение Отечеству» и «чёткую координацию в особых условиях», сообщили в пресс-службе областного правительства. Награды от имени президента Бикетову вручили Сергей Кириенко и Марат Хуснуллин. Орден получил и замгубернатора Сергей Довгалюк.

Глава Волоконовского района Сергей Бикетов получил госнаграду в Кремле. Ему вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Глава государства Владимир Путин отметил «беззаветное служение Отечеству» Бикетова и «чёткую координацию деятельности в особых условиях приграничного района».

Награды вручали первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и зампредседателя правительства Марат Хуснуллин.

Кроме Бикетова, награду получил замгубернатора по ЖКХ Сергей Довгалюк. Ему вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Довгалюк получил награду за восстановление города в ЛНР, гумпомощь жителям ДНР, помощь участникам спецоперации.

Награду ранее получил и глава другого приграничного района — Шебекинского горокруга. Владимиру Жданову вручили орден Мужества.

Сергей Кириенко, Сергей Бикетов, Марат Хуснуллин Сергей Кириенко, Сергей Бикетов, Марат Хуснуллин
Сергей Кириенко, Сергей Бикетов, Марат Хуснуллин
Фото: правительство Белгородской области
Белгородского чиновника наградили в Кремле за восстановление ЛНР
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