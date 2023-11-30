«Один бы я не справился»: Жданова наградили орденом Мужества в Москве

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
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Updated Сегодня, 09:37
Главу Шебекинского округа Владимира Жданова наградили орденом Мужества в Москве. С ним сразу после награждения встретились журналисты «Мира Белогорья». Жданов рассказал им о своих эмоциях и упомянул тех, кто помогал округу при обстрелах.
Я очень волновался, потому что понимал важность этой награды: её заслужил не я, а все жители округа и правительство области. Один бы я ни за что не справился. Это общая заслуга, это общая награда.
Владимир Жданов
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главы Шебекинского округа в июне 2023 года. В ноябре глава приграничного Волоконовского района Сергей Бикетов также получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.