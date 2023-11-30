«Один бы я не справился»: Жданова наградили орденом Мужества в Москве

Главу Шебекинского округа Владимира Жданова наградили орденом Мужества в Москве. С ним сразу после награждения встретились журналисты «Мира Белогорья». Жданов рассказал им о своих эмоциях и упомянул тех, кто помогал округу при обстрелах.