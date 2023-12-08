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Владимир Жданов

Сначала орден, теперь — премия: глава Шебекинского округа стал «человеком года»

8 декабря 2023, 07:41
Фото: страница главы округа Владимира Жданова в соцсети
Владимир Жданов

Владимир Жданов победил в номинации «Человек года»

Состоялась церемония награждения премией «Мы вместе» в рамках одноимённого волонтёрского форума. Главе Шебекинского округа Владимиру Жданову вручили награду «Человек года». Подробности сообщил «Коммерсант».

Владимиру Жданову вручили премию «Человек года». Глава Шебекинского горокруга стал победителем в специальной номинации премии «Мы вместе». Награду ему вручил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

На премию Жданова номинировала Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) за эвакуацию шебекинцев и восстановление повреждённого обстрелами округа. Владимир Жданов отметил, что «человеком года» является не он сам, а каждый житель округа.

Всё же, наверное, будет неправильным говорить, что «человек года» — Владимир Жданов. Всё, что делалось в те непростые дни для нашего родного края, всё, что делается сейчас, — это все наши жители, это поддержка руководства региона, президента и всей страны. Для меня «человек года» — это каждый шебекинец.
Владимир Жданов, глава Шебекинского округа

Похожую речь глава округа говорил и на вручении ему ордена Мужества. Тогда Жданов отметил, что этот орден заслужил каждый шебекинец.

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#Белгородская область#Премия#Белгород#Владимир Жданов#Человек года#Шебекинский горокруг#Александра Склярова
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