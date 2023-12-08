Сначала орден, теперь — премия: глава Шебекинского округа стал «человеком года»

На премию Жданова номинировала Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) за эвакуацию шебекинцев и восстановление повреждённого обстрелами округа. Владимир Жданов отметил, что «человеком года» является не он сам, а каждый житель округа.