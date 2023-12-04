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Алина Селиванова и Михаил Мурашко

Названы имена двух лучших белгородских медиков: их наградил министр Мурашко

4 декабря 2023, 08:05
Фото: минздрав Белгородской области
Алина Селиванова и Михаил Мурашко

Два белгородских медика вошли в число лучших в РФ

Награды получили врач — акушер-гинеколог горбольницы № 2 Белгорода и фельдшер станции скорой помощи. Медиков поздравил глава федерального ведомства Михаил Мурашко, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Два белгородских медика получили награды по итогам всероссийских конкурсов «Лучший врач» и «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием». Церемония состоялась в Москве.

В первой номинации победила Алина Селиванова — врач — акушер-гинеколог горбольницы № 2 Белгорода. Во второй лучшей стала Инна Козлова — фельдшер региональной станции скорой медицинской помощи.

Награждение состоялось в рамках международного конгресса «Национальное здравоохранение — 2023».

Итоги конкурса объявили ещё в июле. Сообщалось, что второе место в номинации «Лучший хирург» занял Дмитрий Басараб — врач областной больницы. Третье место в номинации «Лучший невролог» досталось Виктории Андросовой — специалисту горбольницы № 2 в Белгороде.

Алина Селиванова и Михаил Мурашко Алина Селиванова и Михаил Мурашко
Инна Козлова (у микрофона) Инна Козлова (у микрофона)
Алина Селиванова и Михаил Мурашко
Фото: минздрав Белгородской области
Белгородские врачи вошли в число лучших по всей стране
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