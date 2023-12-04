Названы имена двух лучших белгородских медиков: их наградил министр Мурашко

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Два белгородских медика получили награды по итогам всероссийских конкурсов «Лучший врач» и «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием». Церемония состоялась в Москве.
В первой номинации победила Алина Селиванова — врач — акушер-гинеколог горбольницы № 2 Белгорода. Во второй лучшей стала Инна Козлова — фельдшер региональной станции скорой медицинской помощи.
Награждение состоялось в рамках международного конгресса «Национальное здравоохранение — 2023».
Итоги конкурса объявили ещё в июле. Сообщалось, что второе место в номинации «Лучший хирург» занял Дмитрий Басараб — врач областной больницы. Третье место в номинации «Лучший невролог» досталось Виктории Андросовой — специалисту горбольницы № 2 в Белгороде.